Esta noche y en el último turno, UPCN y UVT cerrarán el Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argentina, que comenzó el jueves pasado y que hoy tendrá sus cinco últimos partidos, en el estadio de Los Cóndores. De acuerdo a la programación, el anfitrión y los uveteños se medirán a las 21, con entrada gratis. Por su parte, al cierre de esta edición anoche jugaba Obras frente a AMUVOCA.

UPCN viene de sumar dos victorias en esta etapa, primero ante Obras y luego frente a Once Unidos; en tanto que UVT no pudo con San Lorenzo tras ir ganando 2-0 y perdió en sets corridos frente a los marplatenses. Esta noche, ambos le bajarán el telón al Tour 2, que tendrá hoy una agenda cargada. Sucede que a las 11 jugarán Ciudad-Gross Paracao; a las 13 se medirán River-Monteros; luego a las 15 se enfrentarán Policial y Once Unidos; mientras que a las 18 lo harán Defensores de Banfield y San Lorenzo.