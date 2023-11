El Campeonato Sanjuanino de Autos de Travesía estilo Rally proclamó a los mejores de la temporada 2023 y ya se prepara para diagramar lo que viene. Bajo la fiscalización de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo, ACAT desarrolló un torneo de siete fechas, que se corrieron en Valle Fértil, Sarmiento (Los Berros), Iglesia, Zonda, Ullum, Angaco y Santa Lucía-9 de Julio. "Fuimos el único club que logró llevar adelante un campeonato de este tipo en forma anual y aunque no fue sencillo, logramos completarlo", explicó Mauricio Bobadilla, responsable de ACAT. "De hecho, estamos pensando en lo que viene, en la temporada 2024, siempre con las ganas de superarnos y crecer", añadió.

Los campeones y subcampeones en cada categoría fueron los siguientes pilotos.

UTV: 1) Leandro López, 2) Ignacio Villa. 4x4: 1) Ricardo Sánchez, 2) Nelson Balmaceda. Fuerza Libre: Hermes García, 2) Sergio García.

Jeep Libre: 1) José Castro, 2) Rodrigo Naveda. G: 1) Carlos Flores, 2) Alberto Bianchi. E: 1) Gonzalo Saldivar, 2) Diego Castro.

D Plus: 1) Gabriel Abarca, 2) Luis Pallicer. RC5: 1) Alberto Gaya, 2) Sebastián Landa. RC5 Ligth: 1) Emiliano Falcón, 2) Juan Montiveros

D Especial: 1) Elio Salomón, 2) Mario Ontiveros. C Plus: 1) Javier Segura , 2) Alejandro Acosta. C: 1) Rodrigo Romero, 2) Luis Ochoa.

D: 1) Leandro Arnau, 2) Germán Moya. B 1000: 1) Juan Salvá, 2) Miguel Ángel Díaz. A Libre: 1) Fabricio Oro, 2) Cristian Castro.