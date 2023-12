La derrota 1-0 ante Gimnasia de La Plata marcó el descenso de Colón de Santa Fe a la Primera B Nacional, acompañando un camino que ya había iniciado Arsenal de Sarandí tras quedar último en la tabla de promedios. Sin embargo, desde el Sabalero decidieron realizar una presentación ante AFA reclamando que anulen la pérdida de categoría alegando que se modificó el reglamento durante el transcurso del certamen y el Tribunal de Disciplina aceptó analizar el pedido.

Durante los próximos días, los integrantes del organismo deberán definir si finalmente se validan los argumentos que alegó el club de Santa Fe y se elimina el descenso; o si el Sabalero no podrá esquivar lo que sucedió en el campo de juego y deberá disputar la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol nacional.

El boletín 6403 que difundió el Tribunal de Disciplina indica que se analizará el planteo del Sabalero: “Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Gimnasia y Esgrima La Plata, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo”. Aquellos conocedores de los movimientos de la AFA advierten que si bien los integrantes del Tribunal darán un tratamiento minucioso del tema durante la próxima semana, reglamentariamente hay pocas posibilidades de que el descenso de Colón se anule. Aunque no hay que perder de vista que el cambio político en el país también podría tener una resonancia en la frecuencia política que late en Viamonte. Pero que el Tribunal haya tomado el caso y lo trate en los próximos días mantiene expectante al mundo del fútbol.

El portal Uno, de Santa Fe, aclaró que “de ninguna manera la institución santafesina busca perjudicar a los platenses, pero sí respetar lo modificado en su momento donde fue mutando la cantidad de cupos para bajar a segunda división”.

Cabe destacar que el Artículo 7 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA advierte: “En la primera sesión ordinaria que realice el Tribunal de Disciplina, después de recibida la denuncia, debe proceder a su examen y si estima que corresponde darle curso, emplazará al acusado (Clubs, dirigentes de clubs o socios de clubs), para que tome conocimiento de las actuaciones y formule su defensa por escrito, en un plazo determinado y perentorio. El acusado puede requerir copia fiel de la denuncia y si deja vencer el término que se fije, sin presentar su defensa, se dará por decaído su derecho juzgándosele en rebeldía”.

Según había informado el medio El Litoral, que tuvo acceso a la presentación completa del abogado de Colón, desde la entidad santafesina argumentaron que el cambio de reglamento se hizo con la temporada en curso y no fue aprobado por la totalidad de los miembros del Comité Ejecutivo. Este diario afirmó que el presidente José Néstor Vignatti envió al letrado especialista en derecho deportivo Ariel Reck para invitar a que se revise la cuestión reglamentaria que se modificó sobre la marcha esta temporada. El periódico Uno agregó que “lo esgrimido fue que la modificación (quita de un descenso) debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea”.

Vignatti y el secretario Gustavo Ingaramo se dirigieron formalmente al presidente de la AFA, Claudio Tapia: “A mediados de 2023 se decidió por Asamblea de AFA la modificación del art.90 del Estatuto y por ende de los descensos de categoría, eliminando uno de los descensos. Esto se produjo con la temporada ya en curso. (...) Así, una modificación del reglamento con la competencia ya en curso y los planteles lógicamente contratados sobre un reglamento anterior no puede ser válidamente admitido. (…) Este nuevo sistema adoptado una vez que la temporada ya estaba en curso es abiertamente ilegítimo y violatorio de las garantías de igualdad jurídica y deportiva”.

La Asamblea Extraordinaria de la AFA que determinó la modificación del reglamento se desarrolló en junio de este año con la presencia de 45 de los 46 asambleístas que la componente (se ausentó Talleres de Córdoba).

Colón había compartido el último lugar de la Tabla Anual con Gimnasia de La Plata

Vale mencionar que el Sabalero disputó el desquite contra el Lobo platense ya que fueron los dos peores de la Tabla Anual (45 puntos), superando solamente a Arsenal de Sarandí, que ya había bajado de categoría por el cupo de peor promedio. Si se hubiera mantenido el segundo descenso por tabla de coeficientes, el club que hubiera retrocedido a la B es Sarmiento de Junín.

Hay que recordar que Independiente Rivadavia de Mendoza y Deportivo Riestra ascendieron a la Liga Profesional y serán incluidos en una de las dos zonas de la Copa de la Liga que se disputará a principios de 2024.

Existe, al menos, un antecedente de un suceso similar en 1977 cuando Lanús perdió la categoría tras caer por penales ante Platense en un desempate. El árbitro Roberto Barreiro no detectó que el Calamar infringió el reglamento, porque su undécimo penal debió ser rematado por el arquero Miguelucci y lo hizo Miguel Arturo Juárez, quien ya había ejecutado el primero y, obviamente, no podía volver a hacerlo hasta que se completase la lista de sus compañeros. Lanús accionó contra la AFA por la anomalía y un par de años más tarde, cuando se encontraba en Primera C, tuvo fallo favorable. Se le ofrecieron dos opciones: el regreso automático a la máxima categoría o una importante suma de dinero. El club optó por ésta última, iluminó su estadio y destinó otra parte a las mejoras institucionales.

Hay que tener en cuenta que todo este proceso de la presentación de Colón en AFA se realiza en las horas previas a las elecciones que definirán el futuro del club. Este domingo (de 8 a 18hs) habrá casi 17.000 socios habilitados que deberán expresarse en las 23 urnas que se colocarán en la sede del Sabalero: habrá seis candidatos a presidente (Gustavo Ingaramo, Víctor Godano, Ricardo Luciani, Ricardo Magdalena, Luis Valdez y Gustavo Abraham).