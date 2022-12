Todo expedito, todo rápido. Así promete ser la resolución del partido suspendido entre Unión y Atlético Peñaflor por la segunda Fase del Torneo Regional Federal Amateur, tras los incidentes en los que terminó golpeado el entrenador del equipo visitante, Ariel Antonio Agüero junto a su ayudante de campo, Diego Moreno. Este jueves saldría la resolución del Tribunal disciplinario del Consejo Federal de AFA, que tomó ya contacto con el caso y solicitó los descargos de los dos clubes, que remitieron los mismos en la siesta de este lunes. Con todos los antecedentes, más las constancias policiales por las lesiones que sufrió el entrenador de Peñaflor, se espera una decisión rápida habida cuenta que en paralelo, el Consejo Federal programó los cruces de la Tercera Fase de la Región Cuyo. Quien pase de esta llave, recordando que en la ida había ganado Unión por 3-2 en Peñaflor, se cruzará con el Atlético San Miguel, primero como local y luego, definiendo de visitante en Albardón.

Ya con 24 horas ya transcurridas desde los incidentes, el técnico de Peñaflor agradeció la preocupación de todo el ambiente deportivo de San Juan por lo que le tocó pasar: "Fue una locura. Increíble lo que pasó. Nosotros estábamos con Diego Moreno en el camarín esperando que calienten los futbolistas en la previa, se metieron nos agredieron. Yo caí y ahí me patearon. A Diego, le aflojaron un diente pero yo creo que la sufrí más. A la gente de Unión yo la quiero, la respeto pero no entiendo lo que sucedió. Así, se hace todo demasiado difícil porque el sacrificio es grande y por esos delincuentes. Y ni siquiera hay a quien reclamarle en Unión porque no hay nadie. Esa es la triste realidad".

El ganador de Unión-Peñaflor jugará contra San Miguel mientras que San Lorenzo irá con Newbery de Villa Mercedes.

Se espera una respuesta rápida del Tribunal pero desde Peñaflor no hay demasiado optimismo en que la llave se la den como ganada. Se espera si una sanción severa para Unión que podría sacarlo del Regional Amateur ante el calibre de la situación generada en el estadio 12 de Octubre.

En lo deportivo, Unión tenía ventaja por su triunfo de visitante y con solo empatar clasificaba. Eso no fue considerado por ese grupo que decidió apurar al cuerpo técnico visitante, teniendo increíblemente acceso libre a una zona que es restringida incluso para los periodistas. Los atacaron en el camarín y se llevó la peor parte Ariel Agüero. Luego, con la suspensión ya confirmada fue caótica la salida del plantel de Peñaflor desde el estadio, agregando más violencia a un cuadro de situación que se desbordó para mal de todos en Rawson.

Revanchas del Torneo de Verano

La Liga Sanjuanina confirmó que mañana, a las 21, Unión recibirá a Desamparados en una de las revanchas de las semifinales del Torneo de Verano, que tiene al Puyutano arriba por 2-0. En tanto que se espera la habilitación de la cancha de San Lorenzo que estaba suspendida para la revancha entre el Santo Ullunero y San Martín, que gana San Lorenzo por 1-0.