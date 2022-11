En la noche de este jueves, el Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer un fallo que le pone pimienta al cierre del Torneo de Verano de Primera División. Es que tras la protesta de Desamparados reclamando los puntos ante Peñarol por la mala inclusión de un jugador, tuvo resultado favorable para el Víbora que terminó saltando al tercer lugar en las posiciones y metiendo a Peñarol en zona de descenso directo y dependiendo de un tercero para poder zafar de caer a la "B".

El encuentro en Puyuta había terminado en triunfo para el Bohemio por 3 a 1, con esto el Bohemio llegaba a los 33 puntos en la tabla general que es la que define los descensos, metiendo a Arbol Verde (30) y Sarmiento de Zonda (31) en esa zona a falta de una fecha para el cierre. Claro, esos equipos involucrados en la zona roja del certamen fueron los que pusieron en alerta al Víbora, avisando de la mala inclusión de Agustín Medawar, quien tenía que cumplir una fecha de suspensión y que insólitamente estuvo presente ante el Puyutano. Los arbolinos incluso, habían avisado que si Desamparados no reclamaba esos puntos, el pedido iba a ser por parte de ellos y aunque el reclamo se demoró por parte de Sportivo finalmente fue presentado y tuvo resultado en la noche de este jueves.

Lo cierto es que el fallo del Tribunal determinó lo siguiente: "Hacer lugar al reclamo del Club Sportivo Desamparados y dar por perdido el partido al Club Sportivo Peñarol por la mala inclusión del jugador Agustín Medawar, con resultado 1 a 0 a favor de Desamparados, imponer la multa de cien entradas al club bohemio y suspender al jugador por 10 partidos".

Con esto, Peñarol y Arbol Verde, que se cruzarán el domingo entre sí en cancha del Bohemio, quedaron con 30 puntos en la tabla general (suma el puntaje del Torneo de Invierno y el de Verano) y quien se vio beneficiado fue Sarmiento con 31 puntos. El club zondino visitará a Rivadavia en La Bebida y ganando se asegurará un año más en Primera condenando a "arbolinos" y "bohemios" a tener que jugar la B Local el año próximo.

En cuanto a Desamparados, con los puntos ganados en el escritorio, llegó a las 35 unidades en este certamen y quedó tercero en las posiciones detrás de Unión (42) y San Lorenzo (41), cuarto se ubica San Martín (33), detrás están Marquesado (32), Juventud Zondina (31), Trinidad (30) y Atenas (27).

SAN LORENZO, SIN CANCHA

El encuentro que terminó con hechos de violencia en Ullum tras enfrentarse San Lorenzo y Unión también tuvo resolución y se determinó sancionar al club ullunero con seis partidos sin poder hacer de local en su estadio, además los tres encuentros que dispute de local en otra cancha deberá disputarlos a puertas cerradas. Unión, en tanto, los partidos que juegue de visitante deberá presentar previamente un listado con los jugadores, cuerpo técnico y tres dirigentes que podrán acompañarlo.

ÚLTIMA FECHA:

Domingo 6

Peñarol vs. Árbol Verde

Rivadavia vs. Sarmiento

Miércoles 9

Villa Obrera vs. Marquesado

Aberastain vs. Sportivo Desamparados | Cancha: Juventud Unida

San Lorenzo vs. Juventud Unida | Cancha: a confirmar

Alianza vs. San Martín

Trinidad vs. Unión

Colón Junior vs. 9 de Julio

Carpintería vs. Juv. Zondina

Del Bono vs. Atenas de Pocito