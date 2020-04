Los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami, integrantes del equipo Honda Racing de la Copa del Mundo de Turismo FIA (WTCR), disputarán hoy una carrera virtual con otras figuras del automovilismo.

Al igual que sus compañeros de escudería, el portugués Thiago Monteiro y el húngaro Attila Tassi, manejarán el simulador de una Honda Civic Type R.

La carrera, primera de una miniserie de cuatro, será hoy desde las 19:30 sobre una animación del circuito de Hungaroring, que era el encargado de organizar la apertura de la temporada de WTCR. Se podrán ver en los canales de Facebook y YouTube de la categoría.

"Bebu" Girolami usa regularmente su simulador doméstico para prepararse para los eventos de WTCR y, aunque actualmente se encuentra en Argentina, recibió un simulador el mes pasado y ha estado practicando.

"Creo que es una muy buena iniciativa de RaceRoom y de WTCR, para los fanáticos, los patrocinadores y para Honda", dijo el bicampeón del Súper TC 2000.

Por su parte, Guerrieri, quien fue subcampeón del WTCR 2019, está decidido a aprender los "trucos" de la plataforma Race Room para maximizar su rendimiento.

"Cuando compito, no me importa contra quién es, solo me importa hacerlo lo mejor posible, bien enfocado y con seriedad. Creo que un simulador es una muy buena manera de poner esto en práctica", expresó en un comunicado de prensa.



Ciclismo y boxeo



El belga Grega Van Avermaet (CCC) ganó la versión virtual de 32 km del Tour de Flandes. Atacó en el Paterberg y fue el vencedor. Oliver Naesen y Nicolas Roche, completaron el podio. Por su parte, en el Torneo de peso mediano de World Boxing (todo lo hace el simulador) Carlos Monzón, PKO8 con Ronald Wrigth quien definirá con Sugar Ray Robinson.