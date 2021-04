La frase de Federico Beligoy es todo un testimonio de la necesidad y urgencia que significa la tecnología. “El VAR (Video de Asistencia al Referí) lo hubiera invitado a revisar la jugada y seguramente, como todos pensamos, hubiese cambiado la sanción”, dijo el Director Nacional de Arbitraje . Lo hizo la misma noche en la que Mauro Vigliano, casualmente el mejor calificado detrás de un monitor, cobró un inexistente penal a favor de Racing que definió el clásico de Avellaneda.

La jugada, vista mil veces en televisión, generó que Independiente pidiera oficialmente a la AFA que anule el penal y dejó expuesta la interna de los árbitros, como publicó Clarín. También, un costado débil de la AFA. Hace dos años que se viene trabajando en la implementación del VAR, pero recién se pondrá en funcionamiento después de la Copa América.

¿Por qué es una de las ligas más importantes del continente que todavía no adoptó el sistema que ya funciona en Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y Ecuador? Por la pandemia y un aval de los dirigentes que nunca llegó, todo se fue postergando y no se llegó a tiempo para la Copa de la Liga Profesional. No obstante, hay una decisión tomada. La etapa de capacitación de 38 árbitros llegó a su fin. En total, serán 50 jueces -12 ya habían recibido la certificación en Conmebol y FIFA- habilitados para ocupar un lugar diferente, fuera de los márgenes del campo de juego, pero con tanta influencia como el referí que tendrá el silbato.

En abril de 2019, Claudio Tapia anunció la incorporación de un sistema que achica el margen de error pero no está exento de discusiones. Y fue un elefante blanco de la AFA. Muy a pesar de que se armó un nutrido grupo de trabajo con Javier Marín (vicepresidente de Acasusso) y Pablo Silva a la cabeza y se invirtieron 1.500.000 dólares en equipos importados, pasaron cinco campeonatos y no hubo señales.

Sin ir más lejos, Marín renunció a su cargo de Project Lider y Silva se mudó a Asunción para trabajar con Horacio Elizondo, quien está al frente del Comité de Arbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde funciona el VAR desde el año pasado. Actualmente, los principales responsables del proyecto son Beligoy; el gerente de desarrollo, Luis Castro; el jefe técnico y ex asistente, Sergio Viola; Mauro Vigliano y Hernán Maidana, quienes fueron designados como instructores, más allá de que aún están en funciones. Ambos estuvieron en el Mundial de Rusia 2018 (el juez asistente también participó de Brasil 2014). Vigliano tiene horas de cabina VOR (Video Office Room) y Maidana, el oficio del campo y una alta preparación como asesor en la material a nivel internacional y nacional.

Esta vez, según declaró el propio Beligoy en estas horas calientes por las constantes fallas de sus árbitros, va en serio. “El VAR llegó para erradicar los errores claros, obvios y manifiestos: el gol que entró o no entró, la trompada que no vio el árbitro, si la falta fue un metro afuera o adentro del área. Si sucede que hay 10 errores por fin de semana, y el VAR soluciona 8 o 9, firmo”, dijo el capo de los referís, quien aseguró que estará disponible a partir de julio.

¿Cómo funcionará? La AFA está terminando de acondicionar un edificio en el predio de Ezeiza que será la Central de Inteligencia desde donde funcionará el VAR. Incluso se trabaja contra reloj en el tendido de la fibra óptica. En España, Holanda, Alemania, Inglaterra, Portugal y Estados Unidos funciona de esta manera.

En el caso de no llegar a tiempo con la Central de Inteligencia, se utilizará un camión de exteriores. Esta situación también podría darse de acuerdo a la complejidad de los estadios. En definitiva, no todas las canchas poseen un buen sistema de internet. En cualquier coyuntura, habrá que coordinar con Torneos, que es la empresa que provee las imágenes.

Habrá entre 8 y 16 cámaras, dependiendo de la dificultad o la trascendencia del partido. Hay monitores que seguirán el vivo y otros que se utilizarán para las repeticiones. Y un protocolo estricto que deberá cumplirse al pie de la letra. Incluso, cuando hay que abrir y cerrar la puerta de la cabina VOR.

El equipamiento fue aportado por Reftel SRL, la compañía nacional que se ocupa de los intercomunicadores que utilizan los árbitros. Su dueño es Ramiro González Palazzo, un joven empresario que se asoció con Simply Live de Bélgica. En octubre de 2019, le ganó la licitación a la española MediaPro y Hawk Eye, perteneciente al Grupo Sony con sede en Inglaterra.

Entre los referís hay expectativa. Desde el SADRA, Guillermo Marconi disparó: ”Hace rato que lo veníamos pidiendo. Se ve que ya lograron lo que querían y ahora se acordaron de implementarlo”. En el Ascenso, especialmente, hubo arbitrajes que levantaron suspicacias. Y también hay quejas. “No esperemos milagros cuando no hay árbitros capacitados para dirigir”, dijo Javier Castrilli. “El VAR es un mamarracho”, lanzó Pablo Lunati. La polémica continuará, claro.

(Fuente: Clarin)