Transparencia. Eso es lo que busca el VAR, que se aplicará en jugadas específicas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol presentó ayer el sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR por sus siglas en inglés), que se pondrá en marcha en la semifinal de Copa Libertadores que disputarán desde el martes próximo River y Lanús. Con la presencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, del titular de Lanús, Nicolás Russo, y referentes del arbitraje argentino, la Conmebol dio detalles del sistema que, según explicó el exárbitro brasileño Wilson Seneme, titular de la Comisión arbitral de la confederación, llegó para aportar "aún más transparencia al fútbol".



"El lema del VAR es mínima interferencia y máximo beneficio", sostuvo Seneme, quien se refirió con detalles y ejemplos concretos al trabajo de los árbitros, mientras que las cuestiones técnicas del sistema las brindó Nuno Pereira, representante de la empresa Mediapro, que ganó la licitación para implementarlo. Puso especial énfasis Seneme en sostener que el VAR "no viene a reemplazar a los árbitros" y por eso insistió en la necesidad de tener jueces "cada vez más profesionales" para que el sistema sea utilizado lo menos posible. El VAR apunta a resolver los potenciales "errores claros" que no logró advertir la terna arbitral, y sólo serán revisadas jugadas que "pueden modificar radicalmente el resultado final: goles, decisiones de penal o no penal, tarjeta roja directa y confusión de identidad".



El VAR tendrá acceso a todas las cámaras de la transmisión oficial del partido y serán monitoreadas en la VOR (Video Operation Room). "Yo no quiero utilizar el VAR, quiero cien por ciento de efectividad de los árbitros. Por eso necesitamos árbitros profesionales. Y si hay error, porque somos humanos, el VAR es nuestro seguro", repitió. La fase experimental del VAR serán los partidos de semifinales y finales de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana, mientras que la idea de la dirigencia es contar con el sistema en la Superliga desde junio próximo.

La mirada sanjuanina

GABRIEL GONZÁLEZ - Árbitro "No estoy muy de acuerdo, puede ayudar o no. Primero por la pérdida de tiempo y segundo porque el árbitro quizás puede sancionar algo que no está de acuerdo con la jugada que vio.

Se implementa sólo en jugadas específicas y para eso está bueno, pero se pierde un poco el folklore de fútbol. Acá no se debería implementar porque ahora hasta un saque lateral te van a pedir que mires el VAR. Ojalá que ayude".

DARÍO MONTAÑA - Árbitro "Estoy de acuerdo siempre y cuando se aplique bien. Mientras todo sea para ayudar al deporte en sí, ayudará y será todo más claro para todo el mundo. También dependerá mucho del tipo de tecnología que se use, por ahí veo partidos donde ya se está aplicando el VAR y a pesar que se ven los videos, quien decide es el árbitro. Habría que ver si sólo se va aplicar en jugadas puntuales, no vamos a estar parando el partido cada dos minutos".

EMANUEL EJARQUE - Árbitro "Me parece correcto que se aplique la tecnología para juzgar casos concretos, por ejemplo jugadas dudosas. Es positivo para aprovecharlo y usarlo como corresponde en jugadas que nos pueden dejar dudas en esos instantes de decisión que en el arbitraje son muy cortos. Espero que los procedimientos sean acordes al juego y no lleve mucho tiempo porque si no se acabará el folklore tan lindo que tiene el fútbol. Estoy muy de acuerdo con el VAR".

Goles

Cuando se refiere a los goles marcados, el VAR servirá como herramienta ante diferentes situaciones en este contexto de un partido:



-Posición fuera de juego y falta.



-Infracción por parte del equipo atacante en su creación del gol.



-Balón fuera de juego previo al gol.

Penales:

En este punto, el VAR se aplicará por:



-Penal incorrectamente otorgado.



-Falta penal no cobrada.



-Tiro libre concedido sobre el cual existen dudas de si ocurrió dentro o fuera del área penal.



-Falta cometida previa al incidente del penal.



-Balón fuera del límite antes del incidente de penal.

Incidentes de tarjeta roja:

-El árbitro sospecha que una infracción potencial de expulsión no ha sido vista claramente por los oficiales del partido.



-El VAR observa una falta de expulsión no detectada.



-El árbitro juzga que un jugador ha cometido una falta que puede ser una expulsión por impedir una oportunidad manifiesta de gol.

Confusión de identidad:

-Si el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado (incluso pudiéndose dar la chance que sea del equipo equivocado) o no está seguro de qué jugador sancionar, el VAR ayudará al árbitro, proactivamente cuando sea posible, para que el jugador correcto pueda ser amonestado.

