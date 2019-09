Un paraíso. Los bikers cruzan el río, una de las tantas veces que lo tuvieron que hacer durante el fin de semana en Valle Fértil. Un espectáculo único.

Inolvidable. Eso será sin dudas la Vuelta a San Juan de mountain bike para todos los afortunados que fueron parte. El enorme desafío de ascender a la Sierra de Chávez atravesando 22 veces el río, significó una experiencia aparte para los bikers que formaron parte de la prueba durante sábado y domingo en Valle Fértil. Hugo Pernini fue el ganador de la competencia tras la sumatoria de las tres etapas. El mendocino se apoderó de una Vuelta, que por paisajes, terreno y dificultades del mismo, atrapó a todos y los exigió al máximo.



La competencia arrancó el sábado desde San Agustín en el centro de Valle Fértil y tras 46 kilómetros llegó a la Sierra de Chávez. Llegar hasta allí fue un desafío: esa localidad casi inhóspita hasta hace unos meses no tenía camino y quienes llegaban debían hacerlo a lomo de mula. Los bikers tuvieron la dicha de estrenar el flamante camino que costea el cerro y atraviesa el río. Cuando llegaron fueron recibidos por los pobladores con un almuerzo. Mientras que el domingo hubo doble función: una etapa rápida de 45 kms por La Majadita, Los Bretes y Quimilo y por la tarde un circuito técnico de 8 kms de crono individual.



En cuanto a lo netamente deportivo, Hugo Pernini, fue el ganador de la general de la Vuelta y de su categoría: la Master A1. En tanto que el sanjuanino Lucas Masman fue el ganador del duatlón y en la Vuelta de MTB fue el campeón en categoría Elite. Rodrigo Rosales ganó en Sub 23, Kevin Montaña en Juveniles, Lautaro Castro en Cadetes, Sebastián Vidable en A2, Raúl Rizzo en B1, Adrián Jordá en B2, Francisco Cortéz en C1, Jorge Chancay en C2, Ricardo Agudo en D1 y Francisco Barrera en E1. Entre las Damas, Teresa Gómez fue la ganadora general y de la categoría B, Mirta Franzoi en la A y Marcela Díaz Streuli en la C. En duatlón los ganadores fueron: Lucas Masman hasta 30 años y Sonia Procopio hasta 40 años. Matías Roca Yanzón hasta 50. En Trail 10K ganaron José Luis Morales, Claudio Ponce, Anahi Chirino y Víctor Rufino. En 15K los ganadores fueron César Díaz, Alicia Ruiz, Miguel Oropel y Mónica Nievas.



La próxima fecha será el 19 de octubre con el gran premio coronación del campeonato.