Para aprender. Julio Jorge Olarticoechea fue campeón del mundo y dueño de un recorrido enorme en el fútbol. Una visita de lujo para que los formadores del Norte de San Juan sumen conocimientos.



"Nadie es dueño de la verdad en el fútbol, pero todas las experiencias vividas abren otro panorama y la idea es acercarlo a todos". Textual del Vasco Olarticoechea en la previa de un nuevo viaje a San Juan que tendrá la particularidad de que lo llevará al Norte sanjuanino, más precisamente a Jáchal donde disertará una clínica teórico práctica destinada a profesores, entrenadores y formadores del fútbol de esa zona.

Julio Olarticoechea ya vino a San Juan en 2018 y sus recuerdos son los mejores: "El interior tiene esas cosas que lo hacen distinto a todo. La gente te recibe a corazón abierto y en San Juan lo volvimos a vivir afortunadamente. Ahora vamos a Jáchal sabiendo que no será distinto en el cariño y la recepción, por eso vamos muy ilusionados con nuestro equipo de trabajo para ofrecer lo que esté a nuestro alcance".

Sus clínicas formativas han adquirido otra continuidad en el tiempo desde que se desvinculó del seleccionado juvenil que participó en los Juegos Olímpicos de Río. El Vasco admite que intensificaron su periplo por todo el país, con la idea de acercar a quienes tienen la responsabilidad de formar, más instrumentos: "Es difícil para mucha gente poder acceder a cursos de este tipo. Por ahí los medios económicos frustran cualquier intención de obtener este perfeccionamiento y con mi grupo de trabajo intentamos acercarles eso. Es una linda oportunidad de conocer la visión de otros, remarcando que en el fútbol nadie tiene la verdad absoluta pero sabiendo que siempre se puede aprender algo más".

Jáchal y San Juan muestran el camino para el resto buscando mejorar en todo aspecto .

Julio Olarticoechea

Disertante

Metido ya en lo que espera de Jáchal y sus sensaciones, el excampeón del mundo se entusiasma: "No conozco Jáchal pero ya tuve contacto con sus dirigentes. Tienen una generosidad enorme y creo que será un muy buen momento para que todos aprendamos. Tengo una grata imagen de San Juan y seguramente, Jáchal no será diferente".

Apuntando a lo que se vive en la realidad argentina con sus selecciones y en especial con los Juveniles donde el Vasco tuvo un breve paso, opina con autoridad remarcando que era indispensable volver a las fuentes como única chance de resurgir: "Argentina es y será semillero eterno en el fútbol pero no podemos darnos el lujo de desperdiciar esa materia prima. Las selecciones juveniles deben ser prioridad para todos porque ahí está el futuro y creo que ahora se entendió ese mensaje que se había distorsionado en algún momento. Lo del Sub 20, lo del Sub 17 nos muestran que este es el camino y que debemos potenciarlo".

Mirando el mapa nacional y el ambiente futbolero del país, Olarticoechea vuelve a renovar su crédito por la naturaleza propia del jugador argentino: "Somos un país que tiene potencial permanente. Tenemos que mirar para adentro para poder redimensionar lo que Argentina es. Tenemos jugadores de elite mundial y solamente es cuestión de pequeños grandes detalles el conseguir otra corona mundial. Pero tenemos material, de eso estoy seguro".

Por último, el Vasco quiso agradecer al fútbol de San Juan que siempre lo considera como referente: "Realmente es un lujo que nos tengan en cuenta y nos permitan llegar con nuestro aporte. San Juan se ha convertido en una plaza deportiva resonante en el país y estas posibilidades de sumar perfeccionamiento no son casualidad. Ese es el camino para que todos mejoremos en todos los sentidos del deporte".



El municipio jachallero y Minas Argentinas han sido vitales para poder concretar esto

RICARDO GUERRERO Pte. Liga Jachallera

Clínica teórico práctica en San José de Jáchal