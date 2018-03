Ilusionado. Sportivo Desamparados se hizo fuerte en el Serpentario, esperó su momento y cuando se le abrieron los espacios llegó al gol del triunfo que lo mantiene ilusionado con la clasificación.

La presentación en casa del entrenador Víctor Hugo Andrada fue con la primera gran alegría del año para Desamparados en Puyuta. Ganó su primer partido del año de local al superar 1-0 al Deportivo Roca y la ilusión sigue intacta para clasificarse a la siguiente fase como el mejor tercero, que se definirá el próximo fin de semana cuando dispute la última fecha (ver aparte)



Sportivo logró la victoria, la segunda ya que venía de superar en La Pampa a Ferro, en una noche en la que parecía que no iba a poder romper el cero ya que en el primer tiempo no tuvo profundidad y en el segundo Raponi erró un penal. Pero a 12" del final Matías Chavarría provocó el desahogo con su gol y revivió la esperanza puyutana.



En el primer tiempo ambos generaron y tuvieron sus chances, pero no lograron la peligrosidad necesarias para convertir. Y en ese ida y vuelta tuvo más dominio territorial Sportivo, pero sin generar el juego suficiente para plasmarlo en el resultado ante la falta de profundidad.



Fondacaro no supo aprovechar el error defensivo del rival en una subida clara cuando Desamparados comenzaba a hacerse del balón. Como también la tuvo Roca cuando el arquero Perelman sacó la pelota del ángulo.



En el segundo tiempo mermó su rendimiento, no tuvo la presión ni el dinamismo en su juego para ir a buscar el partido, pero la mejor oportunidad se dio a los 28" con el penal cuando no había tenido opción. Aunque el remate de Raponi dio en el palo.



Y cuando parecía que el empate lo dejaba afuera, a los 33" llegó el centro de Fondacaro, Chavarría metió el pie, desvió la trayectoria y rompió el marcador para el 1-0 que ahora, ilusiona a todo puyuta que debe ganar y esperar que se le den otros resultados.









La última fecha



La próxima fecha será la última de la zona A del Federal A y lo tendrá a Sportivo Desamparados visitando a Villa Mitre en Bahía Blanca. Además jugarán: Deportivo Roca ante Alvarado, Ferro frente a Estudiantes de Río IV y Juventud Unida contra Gimnasia y Esgrima.