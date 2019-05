Tras un año. La última carrera del Top Race en el autódromo El Zonda fue en mayo del 2018. En aquella ocasión, la primera carrera fue ganado por Josito Di Palma y la segunda, por Franco Girolami.

Luego de casi 10 meses sin actividad, el autódromo El Zonda-Eduardo Copello volverá al ruedo con el Top Race, que hoy abrirá el fin de semana con los ensayos de sus tres divisionales. La última competencia en el mítico circuito fue en julio de 2018, con el Súper TC2000; y ahora el Top Race le dará nuevamente velocidad. A su vez, hoy también quedará habilitada la llamada Semana de la Velocidad, que precisamente contempla la llegada del Súper TC2000 dentro de siete días en El Villicum.



Hoy, tanto el Top Race, como el TR Series y el TR Junior realizarán sus tandas de pruebas libres y entrenamientos oficiales. Esto les permitirá a los pilotos y sus equipos empezar a trabajar en las puestas a punto de cada unidad de cara las clasificaciones de mañana. El domingo, en tanto, será el turno de las carreras.



Si bien en la categoría mayor no hay representantes sanjuaninos, sí estarán en el Series y el Junior. En la divisional intermedia lo harán el excampeón Fabián Flaqué, quien viene de arañar el podio en la fecha anterior y marcha sexto en el certamen; y Fabricio Persia, segundo en el campeonato a un puñado de puntos de la vanguardia y quien suma dos podios consecutivos, por lo que aspira a cerrar el domingo como nuevo puntero.



A ellos se sumará Gabriel Da Rold, quien regresa a la categoría después de un año y correrá sólo esta fecha. Da Rold, quien en su última presentación en el TR Series en El Zonda fue quinto (mayo de 2018), viene de incursionar en la Clase 2 del TN en la pasada presentación de la categoría en El Villicum.



Por su parte, en Junior habrá dos debutantes. Ariel Persia (hermano de Fabricio), de amplia trayectoria en el Zonal Cuyano, volverá a una categoría nacional. El piloto será a su vez el preparador de su auto, ya que desde hace mucho tiempo se dedica a esa función. El otro representante local será Nicolás Luluaga, quien en las últimas horas pudo confirmar su participación. Será su estreno absoluto en categorías nacionales y correrá en un Mercedes del equipo Helsinki Racing.



Por otro lado, el Top Race no hará recarga de combustible durante la carrera del domingo, tal como es obligatorio de acuerdo al reglamento. Esto sucederá porque la extensión de la calle de boxes no permite esta acción. En tanto, si bien fueron anunciadas dos carreras de la divisional mayor para el domingo, la categoría hizo un cambio pues en el reglamento particular de la prueba ya no figura la primera de las dos competencias previstas, reemplazada por una prueba de tanques llenos.

1 Franco Girolami

Auto: Mitsubishi

Carreras: 96

Podios: 26

Victorias en finales: 14

Pole positions: 3

Pos. en campeonato: 4

2 Gustavo Tadei

Auto: Mercedes

Carreras: 420

Podios: 53

Victorias en finales: 18

Pole positions: 8

Pos. en campeonato: 8

5 Lucas Guerra

Auto: Toyota

Carreras: 88

Podios: 2

Victorias en finales: 0

Pole positions: 2

Pos. en campeonato: 11

8 Martin Ponte

Auto: Fiat

Carreras: 199

Podios: 22

Victorias en finales: 6

Pole positions: 3

Pos. en campeonato: 12

10 Diego Azar

Auto: Mercedes

Carreras: 124

Podios: 14

Victorias en finales: 4

Pole positions: 0

Pos. en campeonato: 6

11 Gonzalo Perlo

Auto: Mercedes

campeonatos

Carreras: 6

Podios: 0

Victorias en finales: 0

Pole positions: 0

Pos. en campeonato: 14





14 Matías Rodríguez

Auto: Toyota

Campeonatos: 2

Carreras: 228

Podios: 33

Victorias en finales: 8

Pole positions: 8

Pos. en campeonato: 2

16 Gabriel Ponce de León

Carreras: 228

Podios: 43

Victorias en finales: 13

Pole positions: 11

Pos. en campeonato: 5

17 Matías Rossi

Auto: Toyota

Carreras: 126

Podios: 35

Victorias en finales: 10

Pole positions: 2

Pos. en campeonato: 3

19 Humberto Krujoski

Auto: Chevrolet

Carreras: 165

Podios: 8

Victorias en finales: 2

Pole positions: 1

Pos. en campeonato: 13

27 Mariano Altuna

Auto: Toyota

Carreras: 238

Podios: 51

Victorias en finales: 26

Pole positions: 6

Pos. en campeonato: 7







29 Ricardo Risatti

Auto: Fiat

Carreras: 139

Podios: 21

Victorias en finales: 6

Pole positions: 10

Pos. en campeonato: 9

33 José Manuel Sapag

Auto: Mercedes

Carreras: 1

Podios: 0

Victorias en finales: 0

Pole positions: 0

Pos. en campeonato: 19

37 Ianina Zanazzi

Auto: Ford

Carreras: 1

Podios: 0

Victorias en finales: 0

Pole positions: 0

Pos. en campeonato: 17

86 Agustín Canapino

Auto: Mercedes

Campeonatos: 12

Carreras: 284

Podios: 136

Victorias en finales: 78

Pole positions: 78

Pos. en campeonato: 1

107 Lucas Valle

Auto: Mercedes

Carreras: 33

Podios: 0

Victorias en finales: 0

Pole positions: 0

Pos. en campeonato: 18

115 Gastón Crusitta

Auto: Chevrolet

Campeonatos: 0

Carreras: 2

Podios: 0

Victorias en finales: 0

Pole positions: 0

Pos. en campeonato: 10