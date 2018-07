Con el objetivo de estabilizar la situación de Jorge Sam,paoli con la AFA, el abogado Fernando Baredes llegó al país y se encontrará con el entrenador durante los próximos días en el marco de un viaje que ya tenía acordado. "Tenía que venir y obviamente que vamos a hablar, como cada vez que vengo", declaró a la salida del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Sampaoli, que aún no definió si finalmente dirigirá o no al seleccionado sub-20 en el inminente Torneo de L'Alcudia, se reunirá con el legista para indagar en su contrato y comprender el alcance del mismo, a fin de definir las decisiones que podrían sentenciar su futuro.

Lo dijo Tapia y lo ratificó Baredes. "Todavía tiene contrato", sentenció el abogado con seguridad mientras avanzaba sobre la prensa en la salida de Ezeiza.Respecto a su relación con la casa madre del Fútbol Argentino, el doctor reconoció: "No recibí ningún llamado de AFA".

Por su parte, Daniel Angelici, aseguró que a fin de mes el Comité Ejecutivo tomará una decisión por el entrenador Jorge Sampaoli, quien manifestó sus ganar de tener una revancha, aunque de no ser así estaría dispuesto a dejar de lado lo económico luego de la decepción en el Mundial de Rusia 2018.

"Lo más fácil es arreglar una salida y buscar otro entrenador, pero hay que parar la pelota para ver cómo solucionar la situación. Hay que poner capacidad y profesionalismo y definir un proyecto a largo plazo. Sampaoli no se va a aferrar a su contrato, pero quiere revancha. Hubo cosas que no me gustaron de él y se las dije. A fin de mes tomaremos una decisión”, declaró Angelici en un mano a mano con TyC Sports.