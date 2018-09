Se corría la Vuelta a San Juan de 1992, la última que ganó Alberto Bravo corriendo para Tambolar. En la camioneta del equipo, conducida por Gabriel Aguilera iba un chiquilín de flequillo y ojos saltones, que cuando sentía que su abuelo levantaba la voz y decía "viene el comisario", se zambullía de cabeza al piso para que Delfor Castro, que seguía la broma no lo viera. Recién dejaba los pañales y ya vivía ciclismo. Quiso el destino que es chiquilín, hijo de Ernesto Fernández y Silvia Aguilera, único hermano varón de Sofía, Camila y Paula, se convirtiera con los años en un ciclistas de elite. Ganó seis títulos argentinos en pista y algunas pruebas en ruta, incluyendo dos clásicas del jerarquizado calendario sanjuanino.



Su nombre es Emiliano Jesús, pero todos lo conocen por "Bam Bam". Actualmente de novio con Fernanda Figueroa y con solo 29 años ha decidido dejar el ciclismo activo y dedicarse a la dirección técnica. Su despedida será el próximo fin de semana. Más precisamente el sábado 29, cuando se dispute en el velódromo de San Luis el Campeonato de la Persecución por equipos, prueba en la que San Juan ha ganado ocho de las últimas 13 pruebas.

Integrará la cuarteta de la persecución con Rosas, Ramos y Rodríguez

"Por mi trabajo (es empleado en el Poder Judicial) no puedo dedicarle al ciclismo el tiempo que se merece para ser competitivo", contó el hombre que el año pasado en Mar del Plata, cuando rindió el examen que lo acredita como técnico internacional de grado 2, sorprendió gratamente a los instructores de la UCI (Unión Ciclista Internacional) quienes le ofrecieron radicarse un año en L"Aigle, Suiza, para obtener el máximo grado de entrenador y trabajar con los jóvenes promesas que acuden al CMC (Centro Mundial de Ciclismo).



"Estoy aprendiendo inglés y tengo muchas ganas de ir aunque sea tres meses para completar mi capacitación", confió quien debutó en el ciclismo a los 10 años. Sus dos abuelos, Gabriel y José Fernández (ambos fallecidos, el materno recientemente) eran quienes lo acompañaban.



Ellos lo habían llevado al Argentino de Santiago del Estero cuando tenía un año y fueron quienes lo apoyaban sin exigirle triunfos. Su padre, para todos "El Pollito", lo moldeó como ciclista y fue Marcelo Alexandre, en su etapa de Selección Argentina quien sacó lo mejor de su producción con tres títulos nacionales en el Kilómetro.



"Bambi" (diminutivo con el que también lo nombran) tiene como amigo del ciclismo a Federico "Pitín" Balmaceda, con quien empezó y su mejor amigo en la etapa más profesional es su cuñado, Adrián Richeze. A la hora de elegir un compañero, no duda: "Maxi Richeze. Me hizo ganar tres etapas del Giro del Sol, una de ellas todo acalambrado".



>Pistero de elite

Se destacó en el Kilómetro, prueba en la que ganó tres medallas doradas.

Solamente Emanuel Saldaño lo supera en cantidad de medallas doradas en Argentinos de Pista. El recordado "Chino" ganó siete y Emiliano logró seis.



De esa media docena ganó tres en el kilómetro: Mendoza 2008, San Luis 2009 y San Juan 2013.



Las otras fueron en competencias por equipos. La persecución en Mar del Plata 2010 junto a Saldaño, Jorge Pí y Oscar Villalobo; y en San Juan 2013, otra vez con el Chino, Nicolás Naranjo y Rubén Ramos. La otra medalla dorada es la de la velocidad olímpica desarrollada en San Juan 2014. "Bam Bam" integró el trío que le dio la primera victoria en esta prueba a San Juan con Emanuel Agüero y Gerardo Tivani.



Aparte de los Argentinos, Emiliano corrió representando al país en distintas pruebas internacionales, siendo la más destacada la Copa del Mundo de 2010 en Aguascalientes, México, donde logró el récord nacional 1m03s 15/100.





>Destacado rutero

Ganó dos clásicas, la Mendoza-San Juan 2013 y la Difunta Correa 2014.

Si bien no ganó tantas competencias en ruta, inscribió su nombre en dos clásicas del calendario sanjuanino: la Mendoza-San Juan 2013 y la Doble Difunta Correa 2014.



Tres etapas en el Giro del Sol de 2014, carrera en la que había ganado una etapa en 2012; una etapa de la IV Vuelta del Oeste (22 de diciembre de 2007) y la última etapa de la Vuelta a San Juan de 2012.



Según confesó, el "mejor" equipo que integró fue el de la Municipalidad de Rawson con Darío Díaz, Adrían Richeze, Nicolás Naranjo, Emanuel Saldaño y Rubén Ramos.



Contó que "no tiene" asignaturas pendientes. " Me di el gusto de correr dos años en Europa y logré hacerlo con mí ídolo, Contador (Alberto), que cuando comenzó el repecho nos perdió" (risas). "Y me lanzó a 83 kilómetros por hora en el Giro un grande como Maximiliano Richeze, un especialista en el tema", concluyo.







>Un campeón agradecido

A la hora del análisis final, "Bam Bam" recordó a sus familiares directos como quienes más lo apoyaron para poder desarrollar su carrera como ciclista. "Estuvieron siempre, en los buenos y malos momentos".



Los de Juan José Chica ("siempre creyó en mí"), Gabriel Curuchet ("me apoyó en mi época de selección"), Marcelo Alexandre ("me enseñó todos los secretos del kilómetro"), son los nombres que primero acuden a su memoria cuando se le consultó a quienes debía y quería agradecer. Los del gobernador (Sergio Uñac) y del secretario de Deportes (Jorge Chica) surgieron luego. "Confiaron en mi y me permitieron aportar mis conocimientos en la Escuela de Ciclismo".