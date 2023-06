Esta noche empieza la disputa de la 14ta. fecha del torneo "Apertura" de hockey sobre patines, rama masculina, denominado "Homenaje Carlos Nicolía", que organiza y fiscaliza la Federación Sanjuanina de Patín. La jornada no tiene partidos clásicos ni trascendentales para la tabla de posiciones. Lo mejor se dará el viernes cuando se complete dicha fecha.

Hoy jugarán: Bancaria vs. SEC, Lomas de Rivadavia vs. Huarpes, Hispano vs. Estudiantil Sub/23, Unión vs. Richet Zapata y Sarmiento vs. Concepción. El viernes lo harán: B° Rivadavia vs. Social San Juan, Aberastain vs. Estudiantil, UVT vs. Valenciano, Olimpia vs. Bancaria Sub/23 y Caucetera vs. Colón.