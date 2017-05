No se le dio. Maximiliano Lugo buscó el gol en varias ocasiones con sus remates de media y larga distancia, pero no pudo acertar. A San Martín no le alcanzó con jugar bien porque no tuvo efectividad en el área mendocina.

Los errores se pagan caros y en los clásico mucho más. De nada le sirvió anoche a San Martín con ser el mejor en cancha en cuanto a juego y dominio territorial, porque careció de efectividad y cuando se equivocó el fondo Godoy Cruz lo golpeó. Perdió 2-1 y el clásico cuyano se fue para Mendoza. Que además cortó una seguidilla de 6 partidos sin caer, para una derrota que dolió por cómo se dio y en el partido más convocante con el Hilario Sánchez que lució completo.



En el global fue inmerecida la caída, en la realidad se quedó sin nada porque no supo definirlo y con jugar prolijo y vistoso no le fue suficiente. Cuando tuvo para pasar a ganar, cuando fue punzante no acertó. Y luego pecó, erró, se complicó y cuando quiso reaccionar se quedó sin tiempo.



Quedará como un aliciente que fue el mejor partido de la era Gorosito, porque siempre asumió el protagonismo. Tocando, jugando por abajo, abriendo la cancha, rápido en la elaboración con Gelabert, sorprendiendo con Montagna y creando con Lugo. Ante un Godoy Cruz expectante, que tuvo como base que siempre estuvo bien parado y descanso cuando González tomó la pelota.

Aunque al Verdinegro, le costó penetrar y en sus acciones más peligrosas lo demostró. A los 10’ Gelabert remató desviado. Y sobre los 12’ fue Lugo quien probó al arquero Rey de media distancia.

Godoy Cruz cortó una racha positivo de seis partidos sin perder de San Martín.

No obstante, y dentro de ese poderío de acciones, intensiones, y juego, el Tomba avisó a los 23’ con el centro de Angileri, que Giménez cabeceó por encima del travesaño. Aunque el verdinegro era más preciso en el armado y en uno de los desbordes de Casierra y su centro, Gelabert metió un débil frentazo.



Hasta que el primer error sanjuanino llegó. Aguilar no cerró bien por derecha, y como en la jugada anterior, Angileri se proyectó y su envió al área encontró al “Morro” García que puso el 1-0 para Godoy Cruz, a los 40’, sin merecerlo, pero siendo muy eficaz.



En el segundo tiempo el partido largó igual, con San Martín siendo el real protagonista y que al minuto pudo igualarlo de no ser porque Molina se perdió un gol increíble, sólo, ante el arquero. El equipo de Pipo siguió creando, teniendo la pelota pero con una falta de contundencia.



Y eso llevó a que Godoy Cruz creciera, y en otro mal cierre local, García puso el 2-0 a los 14’. Y de ahí en más fue intenso porque Villarruel descontó a los 21’ y a los 24’ Ardente le atajó el penal a Correa, que le dio el envión necesario pero que se topó con la falta de definición que lo dejó sin nada.



Las claves del clásico



Tomó la iniciativa



El partido largó con San Martín como único y real protagonista. Siendo claro en su juego y producción, encarando a puro toque y abriendo la cancha, para un despliegue colectivo interesante al que sólo le faltó profundidad.



Perdonó y luego erró



San Martín fue más en el primer tiempo, aunque en el primer error defensivo que cometió Godoy Cruz le dio un cachetazo con el gol de García sobre el final del primer parcial. Y cuando largó el segundo se perdió el empate.

Reacción sin efecto



El 1-0 emparejó el juego y cuando San Martín volvió a ser el protagonista, una falla defensiva le dio el 2-0 a Godoy Cruz. Villarruel descontó y Ardente se atajó un penal, pero no fueron la solución porque pecó de su falta de gol.



Lo que viene



En la próxima fecha, la 25ta, San Martín estará visitando a Tigre, en Victoria, el sábado que viene a las 19.30. El Verdinegro acumula cuatro partidos de visitante sin derrota, aunque tampoco pudo ganarlos ya que igualó todos 0-0.



Pipo Gorosito dispondrá de todo el plantel ya que Mauricio Casierra, quien era el único que estaba con cuatro amarillas, anoche no fue amonestado. El DT deberá definir en la semana si mete mano luego de la derrota de anoche.

PERDIÓ LA RESERVA



Ayer por la mañana, en el predio Emmanuel Mas de Chimbas, se disputó el partido de Reserva, que finalizó con derrota por 2-1 para el equipo Verdinegro ante Godoy Cruz. Facundo Barcelo marcó para San Martín, mientras que Lucas Agüero con sus dos tantos le dio el triunfo al conjunto mendocino.

En el equipo que conduce Marcelo Berza, bajaron del plantel de Primera el mencionado Barcelo y Sergio Sagarzazu, Javier Capelli, Arian Pucheta y Lucas Salas.

Uno por Uno



San Martín



Luis Ardente 7: Nada que hacer en los goles y se atajó un penal que le dio vida al equipo.



Pablo Aguilar 4: Falló en el cierre en el primer gol y en el segundo García le ganó la posición.



Matías Escudero 6: Firme en la marca y claro para salir desde el fondo jugando y con pelota la pie.



Francisco Mattia 6: Anticipó e impulsó con su seguridad para que el equipo reaccionara.



Mauricio Casierra 5: Con panorama para escalar y desbordar, pero con poca marca.



Maximiliano Lugo 6: Buena pegada y panorama para darle juego al equipo.



Marcos Gelabert 7: Capacidad para hacer jugar al equipo y aportarle la experiencia siempre.



Emiliano Agüero 6: Buen trabajo en el medio marcando siempre y distribuyendo.



Ezequiel Montagna 5: Tuvo un buen primer tiempo pero decayó.



Joaquín Molina 5: Tuvo mejor aporte pivoteando que dentro de área porque la pelota no le llegó.



Emanuel Dening 4: Escaso aporte en ataque. Lejos de la pelota.



Ingresaron: Villarruel, Chaves y Mana: sin calificación.



Godoy Cruz



Rodrigo Rey 6: Seguridad plena y atento a cada remate de San Martín.



Luciano Abecasis 5: Le costó afirmarse en la marca pero cumplió.



Leonel Galeano 5: Se las ingenió para marcar a Molina y no dejarlo frente al arco.



Sebastián Olivarez 5: Acertado conteniendo los intentos de ataque del verdinegro.



Fabricio Angileri 6: Desequilibrante con sus subidas por izquierda. Clave en el primer gol.



Ángel González 7: Un ida y vuelta constante y a pura velocidad para complicar al rival.



Gastón Giménez 5: Corrió siempre y jugó mucho sin la pelota.



Fabián Henríquez 5: Por su oficio tendría que haber sido más desequilibrante.



Marcelo Benítez 4: Demasiado contenido, le faltó determinación en el medio.



Santiago García 8: Tuvo dos apariciones y acertó, el segundo con gran definición.



Javier Correa 4: Erró el penal que le hubiese sentenciado el partido.



Ingresaron: Cobos y Verdugo, sin calificación.



Peleado con el arco. Emanuel Dening no tuvo un buen partido, hace varias fechas que el delantero está peleado con el gol y eso no le permite jugar con la soltura de la temporada pasada.