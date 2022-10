GOLEADOR. Matías Giménez fue el dueño de los goles en una tarde agridulce para San Martín que revirtió el resultado ante San Telmo pero no le alcanzó.

El último capítulo de esta Primera Nacional terminó con sabor agridulce en San Martín. Hizo lo que tenía que hacer pero no alcanzó para meterse en el Reducido. El triunfo por 2-1 sobre San Telmo no sirvió porque en Rafaela, Deportivo Riestra también ganó y dejó al Verdinegro afuera de esos 13 lugares que ahora buscarán el segundo ascenso a la Primera División. Fue grata la reacción del Atlético San Martín en el segundo tiempo, después de un pobrísimo primer tiempo. Coronada con la victoria con dos goles de su última joyita, Matías Giménez, que tal vez haya jugado su último partido con la camiseta esperanza y luto. No le alcanzó hoy pero ya no alcanzaba antes cuando dejó escapar muchísimos puntos como visitante, con derrotas increíbles en minutos de descuento. Con caídas dolorosas como Estudiantes en Río Cuarto, Estudiantes en Caseros, Defensores de Belgrano en Núñez o empates increíbles como Maipú en Mendoza o Chacarita en San Martín. Demasiados puntos perdidos. Demasiados como para sostener aspiraciones de un equipo que supo enamorar a su gente tras un arranque en falso, que se potenció en San Juan, pero que en la recta final se quedó sin nada tal vez sin merecerlo. Necesitaba ganarle a San Telmo y lo hizo. Necesitaba una mano de Rafaela ante Riestra y no se dio. Así, la temporada quedó trunca cuando parecía que había resto para un poco más. Hoy se lamentan todos los puntos perdidos, pero no es bueno llorar sobre la leche derramada.

Pero este sábado de despedida, San Martín fue dos equipos en un mismo partido. Arrancó con la misma idea de presionar, de tener la pelota, de ser protagonista. Pero muy rápido se fue quedando sin luces, entró en esa zona de confusión y se hizo repetido, inofensivo. San Telmo manejó los tiempos, no arriesgó demasiado y cuando se moría la primera parte llegó el momento amargo cuando Lemos se llevó por delante a Naguel en el área para que el árbitro marcara penal. Lo cambió Ramiro López por gol para poner arriba a la visita para sorpresa de todos. Quedaba el desafío de ir a buscarlo en el complemento y San Martín lo asumió.

En el entretiempo, Antuña eligió muy bien. Otro modelo, dos puntas, tres en el fondo. Más juego y con otra actitud, San Martín fue por el resultado que necesitaba. A los 14" una corajeada de Franco le sirvió el gol a Matías Giménez que no perdonó. Con el 1-1, ya todo fue propiedad sanjuanina. Y claro, después de un cabezazo de Sebastián Penco que se estrelló en el travesaño, San Martín se jugó el resto y le tocó a Giménez ser otra vez el héroe del Pueblo Viejo cuando definió con enorme precisión ante el arquero de San Telmo para establecer el 2-1 de la esperanza. Pero claro, llegaba desde Rafaela el mazazo del gol de Riestra y se derrumbaba todo. Era el golpe de realidad que decía que la clasificación se había perdido mucho antes, con esas derrotas de visitante que hoy le pasaron factura. Se fue así un año más para San Martín con un sabor agridulce.



A Copa Argentina

El dolor por no entrar al Reducido, tuvo premio consuelo para el Atlético San Martín que terminó en la posición 14 de la Primera Nacional, puesto que le permitió ingresar a la edición 2023 de la Copa Argentina, algo que hacía rato no lo conseguía.

EL DOLOR DE TODOS

Antuña: "Esto se perdió antes"

DESPEDIDA. Se terminó el partido y también el año para San Martín. Un final doloroso para un equipo que mereció algo más.

Dolor, amargura, desazón. Con esas palabras, el entrenador de San Martín, Raúl Antuña, sintetizó las sensaciones después de ganarle a San Telmo pero quedándose afuera del Reducido. "Estamos dolidos. Queríamos otra cosa pero no se dio. Pero hay que ser claros y esto se perdió antes, mucho antes con caídas increíbles, especialmente de visitantes. Afuera de San Juan, jugamos de igual a igual pero no acertamos en la definición y eso nos terminó costando mucho. Pero yo estoy agradecido de la entrega del grupo, de la respuesta y la actitud de todos los jugadores. Queríamos clasificar y estamos dolidos, como es lógico. Pero seguramente ahora saldrán algunas cosas malas porque no se logró el objetivo, ese que se planteó en la pretemporada y que buscamos. Hoy es tiempo de autocrítica, de analizar lo que se hizo bien y lo que debemos mejorar. Es el momento de construir, no de destruir. Me quedo con esa mirada a futuro, sabiendo que el dolor que todos tenemos es muy grande. Queríamos más y no alcanzó, pero esto lo perdimos antes, esa es la realidad".

De cara al futuro, Antuña remarcó que seguirá vinculado al club: "Estamos comprometidos con el trabajo de inferiores. Ese es nuestro lugar y no voy a negar que me gustó estar en este lugar así que veremos que determina el futuro pero el amor por este club está intacto".

En el mismo tono, Damián Lemos analizó el cierre de temporada del Atlético San Martín: "Queda ese dolor de saber que estabamos cerca de clasificar y esa serie negativa de tres partidos en la recta final nos dejó sin nada. Queríamos pelear más, porque fuimos protagonistas y logramos una campaña como locales que nos puso entre los mejores en ese rubro en la categoría. Nos faltó la regularidad de visitantes y eso fue determinante para nosotros. Es una amargura grande. Ahora habrá que ver que pasa. Yo estoy muy cómodo en San Juan y mi familia también, pero el futuro dirá".







PARA HOY

Instituto, Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán buscarán hoy, en la última fecha, quedarse con el segundo puesto del torneo de la Primera Nacional, que da la clasificación a las semifinales del Reducido por el segundo ascenso a la LPF. Con el título y el ascenso directo en manos de Belgrano, el premio mayor que quedó en juego es la segunda ubicación: hasta ahora es de Instituto (65 puntos), que recibirá a Deportivo Madryn, pero también tienen chances Gimnasia (64, visitará a Atlanta), y San Martín (63, recibirá en la "Ciudadela" a Flandria). El tercero pasará a los cuartos de final y el cuarto a la primera rueda del Reducido con otros nueve equipos ya clasificados: All Boys, Estudiantes (BA), Almagro, Chaco For Ever, Estudiantes (RC), Defensores de Belgrano, Riestra, Independiente Rivadavia y Morón. Hoy: Defensores de Belgrano-Gimnasia de Jujuy; Brown de Madryn-Belgrano; Atlanta-Gimnasia (M), Santamarina de Tandil-Güemes, San Martín de Tucumán-Flandria, Instituto-Madryn, Tristán Suárez-Temperley y Sacachispas-Estudiantes (RC) (todos a las 15).