Antenoche se hizo pública en las redes sociales la foto de una carta que la UCI (Unión Ciclista Internacional) envió al director del equipo SEP donde corrió hasta mayo pasado Juan Pablo Dotti, ciclista bonaerense, radicado hace una veintena de años en San Juan, e integrante muchas veces de seleccionados sanjuaninos.

En dicha misiva se informaba sobre una posible infracción de las normas antidopaje (ADVR) por la presencia de Methoxy Polyethylene Glycol-Epoetin beta (CERA) en la muestra A, del análisis número 1253151, tomada el 11 de agosto, en oportunidad de disputarse la prueba contrarreloj de los Mundiales desarrollados en Glasgow, Escocia. En esa competencia, ganada por el belga Remco Evenepoel, Dotti culminó en la posición 46.

Cuando se le ofreció a Dotti la posibilidad de hacer su descargo, prefirió no hacer declaraciones en caliente, y pidió tiempo para expresarse al respecto.

La UCI suspendió provisionalmente a Dotti, quien ahora podrá hacer su descargo y solicitar la apertura de la muestra B.

Al ciclista se le informa mediante una carta. Una copia de la misma va dirigida a la Federación (FACPYR) y la otra al director del equipo donde está inscripto. Desde el SEP - San Juan, último contrato que figura de Dotti en la UCI, emitieron un comunicado "subido" a sus redes sociales, en el que deslindan responsabilidades, con el siguiente texto: 1) "Se darán las explicaciones requeridas del caso, al órgano competente solicitante". 2) "Que el ciclista en cuestión no pertenecía al SEP-San Juan desde el mes de mayo del corriente año y que al momento de ocurrido el caso no existía ningún vínculo contractual de ninguna índole". 3) "Que no se realizarán declaraciones de ningún tipo a medios de comunicación con respeto (SIC) a este tema". 4) Se solicita a los medios de comunicación el respeto y la cautela que exige el caso".

En la nota de la UCI se especifica que la CERA es una sustancia prohibida incluida en la clase S2 (hormonas de crecimiento) de la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) de 2.23, que es mantenida por la AMA y adoptada por la UCI (la lista prohibida).

Y concluye con la siguiente afirmación: "Después de una investigación inicial, parece que el Sr. Dotti pudo haber violado los Artículos 2.1 y/o 2.2 de las normas antidopaje de la UCI."

El protocolo indica que ahora, se abrirá un periodo para que el ciclista asuma su defensa y se realice la apertura y contraprueba de la muestra B.