Carlitos Tevez no dudó: quiere que el equipo de Gallardo supere a Cerro y siga en la Copa para poder cruzarlo en la semifinal. “Así se viene otro Superclásico”, deseó el Apache.

Concretada la clasificación de Boca a la semifinal de la Copa Libertadores, Carlitos Tevez no tiene ningún tipo de duda sobre el rival que le gustaría que le toque en la próxima instancia. "¿Cerro o River?", fue la pregunta. "Ojalá pase River así podemos jugar el Superclásico de vuelta", sentenció el Apache.

Si bien el domingo se vendrá una nueva edición de clásico más importante de Sudamérica, enfrentar al equipo de Marcelo Gallardo en una semi copera tiene otro condimento. "Lo importante es que Boca ya está en la semifinal y hay que pensar en el Superclásico del domingo. Es un clásico como todos, aunque después de jugar la final va a ser distinto. Pero siempre que vamos a esa cancha a ganar", aseguró Carlitos.

"¿Revancha de la final en Madrid? No, son totalmente diferentes los partidos. Nosotros ya estamos en semis, ellos juegan ahora y ojalá nos enfrentamos de vuelta. Si juego o no lo dirá el entrenador. A mí me gusta jugar este tipo de partidos", lanzó un Tevez ilusionado con lo que viene.