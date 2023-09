La fecha de las semifinales de la Copa Libertadores, donde Boca enfrentará a Palmeiras se acerca, y el arquero del equipo brasilero realizó una contundente afirmación sobre lo que espera que suceda.

Boca y Palmeiras se verán las caras por las semifinales de la Copa Libertadores el 28 de septiembre en La Bombonera, y luego el 5 de octubre se disputará la vuelta en el Allianz Parque de Brasil.

En medio de la espera por el histórico enfrentamiento, Weverton, el arquero de Palmeiras, realizó una predicción que implanta el temor al nombrar la definición por penales.

El portero se mostró muy confiado al hablar sobre una posible fase de penales en el partido contra Boca.

“No hay nada que hacer más que trabajar y prepararte. En ese momento, son sentimientos, y yo estoy tranquilo”, declaró.

Y agregó: “Soy un tipo que cree mucho en dios, pero no creo que dios vaya a hacer nunca mi parte. Mi parte es trabajar, entrenarme, estudiar al rival, pero llegará un momento en que me bendecirá y voy a agarrar uno, de eso no tengo ninguna duda”.

La picante advertencia del arquero de Palmeiras antes del partido contra Boca

Weverton, el arquero de Palmeiras, atraviesa una mala racha, ya que no detiene un penal en tiempo regular desde hace casi cuatro años.

Esta temporada, le patearon tres que se convirtieron en gol, pero nunca necesitó de la definición desde los 12 pasos en este certamen.

Sin embargo, el futbolista brasilero se mostró sumamente confiado de sus capacidades y lanzó una picante advertencia.

“Depende de mí no meterme demasiado en esta ola, como deportista no puedo pensar que todos tengan razón, tengo que trabajar y creer que algún día atajaré un penal”, expresó.