Siempre es bueno volver a casa y para el Atlético San Martín, este sábado será el día esperado porque después de más de un mes sin pisar el Pueblo Viejo, el Verdinegro volverá a jugar en su estadio tras los trabajos necesarios e indispensables de resiembra en su campo de juego. No ha sido menor la tarea y en el desafío de ser protagonistas de la Primera Nacional, la dirigencia de San Martín llevó a cabo un trabajo que se necesitaba y que generó algunas molestias entre su gente porque por dos fechas como local trasladó su localía al estadio del Bicentenario en Pocito, aunque mal no le fue desde lo deportivo con dos triunfos. Pero desde el lunes 28 de marzo y después de haber derrotado a Gimnasia de Jujuy, el equipo de trabajo del club empezó con las labores de resiembra y acondicionamiento del nuevo piso atendiendo a la llegada del frío con otras condiciones metereológicas.

Fernando Tapia ha sido uno de los que coordinó el trabajo: 'Ha sido una tarea más que cuidadosa. Lo primero que se le hizo al césped fue una limpieza, sacando los restos de césped ya muerto y preparando la tierra para la resiembra. Pero además se le hizo una tarea de descompactación para mejorar el drenaje y favorecer la fijación de la semilla que es de césped de invierno. Se cubrió el sembrado con dos milímetros de arena para proteger la semilla y eso tiene sus tiempos. No es sencillo porque no es sòlo una semana. Hay que esperar que se afirme la semilla en toda la superficie y recién esperar a darle los cortes hasta que quede impecable, firme y sana toda la superficie. Ha sido un trabajo muy cuidadoso esperando el invierno con el césped Anual Rey grass Blend. Se ocuparon 40 bolsas de 25 kilogramos por cada cancha porque no solamente se resembró el Hilario Sánchez, sino también las canchas auxiliares y el predio Emmanuel Mas de Chimbas' contó Tapia.

Luego llegará el verano y la tarea será parecida para resembrar la chepica que es la que proteje la superficie principal, pero por ahora San Martín disfruta ya de piso nuevo para seguir potenciando su localía en el Pueblo Viejo. Un regreso que todos esperaban para sentirse bien locales en Concepción.

39 Son los días que pasaron para que San Martín vuelva a ser local en su estadio. Su último partido en Concepción fue el 27 de marzo ante Gimasia de Jujuy, al que goleó por 3-0. Después fue local en el Bicentenario por dos fechas.