Su nombre ya pasó a ser un clásico para el mundo del deporte sanjuanino las primeras dos semanas de cada año, aunque también aparece en medios nacionales e internacionales, casi siempre al lado de su moto. Alberto Ontiveros volvió a ganarle al Dakar, por lo que extiende su racha de 4 salidas y 4 arribos en la carrera más peligrosa del mundo.



El ‘Puchi’ concluyó en el puesto 54 de la general, con un dato que no debe pasar desapercibido: no sufrió ni un segundo de penalización durante todo el recorrido. Ni una llegada tarde a un punto de salida o dejar un ‘way point’ en el camino para llegar antes al vivac.



Hizo el mismo recorrido que los pilotos de punta, incluyendo la etapa que comprendía las “dunas de Capricornio”, en las que la organización daban la opción de ir por un camino alternativo, mucho más cómodo y seguro, a cambio de penalizar con tiempo.



Si no estuvo más arriba en el clasificador fue porque la moto no respondió a la altura de las expectativas en el altiplano boliviano y de regreso a territorio argentino la falla se trasladó a la suspensión.

Por supuesto que al momento de recibir la medalla todo fue felicidad en el sanjuanino.



“Fue una alegría enorme. Cada Dakar tiene sus condimentos. Este fue el clima, el frío, las fallas con la moto, pero se superó todo. También lo disfruté mucho, sobre todo la última parte, cuando llegamos a San Juan y ahora, después de finalizar el último especial”, señaló el piloto que sufrió una caída justamente en la etapa de arribo a la provincia que le provocó un dolor persistente en la mano derecha, “aunque lo pude soportar hasta ahora. Obviamente me cuidé para no golpearme de nuevo”, aclaró.



Para el Puchi, también es importante que no haya recibido sanciones de tiempo: “Era una meta personal. No quería tener ninguna penalidad.



Había que navegar muy bien y se cumplió. Hubo momentos en los que perdí tiempo buscando el way point pero la consigna era esa. Me alegra mucho haber conseguido eso porque significa que estuve concentrado durante catorce días, que no es poco”.



Más que feliz por volver a disfrutar con su padre Beto y otros familiares la cuarta medalla de un Dakar completo, el ‘Puchi’ no tiene planeado que haya sido el de la despedida. “En este momento disfruto lo que hemos hecho y más adelante se empieza a trabajar para ver si es posible una nueva participación.



Quiero agradecer por todo el respaldo que recibí del Gobierno de San Juan, Telesol, Becher logística, Moto Lucero, Seralicó, Savino Pignatari, Bed Store, San Juan Car, y a todos quienes contribuyeron de alguna manera para poder sentir nuevamente esta satisfacción”, agradeció Alberto Ontiveros, que para San Juan es sinónimo de Dakar.

Sam Sunderland / Motos



“Increíble. Cuando he cruzado la meta, me emocioné. Llevar todo el peso de la carrera sobre los hombros durante más de una semana es tremendo. Es el primer Dakar que termino y finalizo en primera posición, es de locos. Estoy sin palabras. Ha sido difícil y estresante. He tenido que permanecer tranquilo y eso es lo que más me cuesta. Pero aquí estoy, lo he conseguido y no podría estar más contento. Soy el primer inglés que gana el Dakar y espero que ayude a generar más interés por la prueba en mi país”.