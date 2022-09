José Luis Páez, el técnico de la Selección Argentina de hockey sobre patines, está viviendo a full la etapa previa al Mundial que se jugará en San Juan. A menos de dos meses, el "Negro" habló en una entrevista exclusiva en LV5 Radio Sarmiento. Cómo vive esta etapa él mismo. Cómo están los jugadores. Las chances en el Campeonato. La importancia del apoyo de la gente...

- Falta poco para el Mundial. ¿Como estás? ¿Ansioso, nervioso o un poco de todo?

- Eso último, un poco de todo. Este proceso que hemos estado llevando desde el Mundial pasado ha tenido cambios forzosos y eso me preocupa. Teníamos diagramado hacer una concentración en Europa en la previa del Mundial y no se puede.

- ¿Y eso cómo va a impactar?

- Ya pasó. No impacta en lo que viene porque se puede hacer algo parecido acá en la provincia. Pero aprovechar más tiempo con los jugadores hubiese sido ideal. Los europeos tienen más de una competencia por año. Nosotros tenemos sólo una cada dos años.

- La ventaja es que ahora tenés a todos allá, inclusive los reemplazos de tu hermano David y de Nalo García.

- Vamos a presentar, con Leo Olmos (presidente del Comité de hockey) una lista con 15 jugadores, porque también hay que pensar en el futuro. De ellos, tres son de prueba, y otros tres que se van a jugar por esos dos lugares que quedaron vacantes.

- ¿Es Portugal donde se juega hoy por hoy el mejor hockey del mundo?

- Hay épocas. El hockey italiano supo estar en la cúspide del mundo, después fue el turno del español y, en la actualidad, el portugués es el hockey más espectacular. Pero para mí el hockey español sigue siendo el más completo.

La presión está siempre porque somos potencia. Ganar o no es simplemente una consecuencia.

- ¿Hay muchos sanjuaninos jugando en Portugal?

- Sí, muchos, y es una ventaja. El proceso de adaptación que tenemos que emplear los técnicos al no poder contar mucho tiempo con los jugadores es un poco consensuar los movimientos que ellos hacen en sus respectivos clubes. Por lo cual el que se tiene que adaptar es el técnico a diez jugadores.

- En Barcelona, la Argentina mereció ganarle a Portugal pero no se les dio.

- Es cierto. Estuvimos concentrados en Portugal por 21 días y los jugadores entraron al Mundial de la mejor manera. Acá tendremos un tiempo similar. Ya mandamos todo la programación incluyendo esa concentración. Sólo falta que la aprueben. Lamentablemente no tenemos el "Cantoni" por los trabajos que le están haciendo.

Tenemos un gran apoyo. Del gobernador Uñac, de Coqui Chica, de la CAP. El mismo del 2019.

- Si no es el "Cantoni", ¿dónde les gustaría entrenar?

- En el que sea pero con piso parquet. El estadio La Superiora no es adecuado para el hockey sobre patines. Las medidas no son las adecuadas en esa cancha. El de UPCN no tiene barandas. Estamos viendo la posibilidad de entrenar en Pocito. En el estadio "Marcelo García".

- ¿La aparición de jóvenes figuras en San Juan, como Giuliano Giuliani o "El Colo" Vega", da pie para el recambio en la Selección?

- Lo de ellos fue muy importante para sus clubes por eso sin dudas serán considerados más adelante por cualquier técnico de la Selección. Ojalá que no pierdan la cabeza por ser aún tan jóvenes, pero deben cumplir un proceso para estar en la Selección mayor.

El “Negro” habló en Radio Sarmiento. Se viene el Mundial y él y sus jugadores

- ¿San Juan sigue siendo la capital del hockey como le dicen?

- San Juan siempre va a seguir siendo la capital del hockey. Siempre está sacando jugadores. Ya no se van jóvenes, directamente se van niños a jugar a Europa. Porque allí hay escasez de técnica individual. El hockey europeo es muy atlético. Todo es correr y frenar. Esto es porque hay muy poca táctica y muy poca técnica. En eso se destaca el jugador sanjuanino.

- ¿Y cual es el hockey que te gusta a vos? ¿El técnico o el físico?

- Una mezcla de los dos. A mí el hockey me gusta todo. Para ser campeón del mundo tenés que ganarles a todos. Técnicamente. Físicamente. No existen las ventajas. Los partidos de los Mundiales se ganan por pequeños matices.

- ¿Quién llega mejor al Mundial, Argentina o Portugal?

- En un Mundial no se trata de dos potencias. No se puede dejar de lado al resto. Hay otros seleccionados que están en plena levantada caso Italia o Francia. Y se suma Angola.

- ¿Qué tan importante será el aliento del público acá en San Juan?

- El público sanjuanino es especial. Se brinda entero. Estoy seguro de que nos alentará a más no poder. Pero a la vez por ahí es muy callado. No hay una pasión sanguínea. Haría falta una pequeña barra con algunas trompetas para que la gente pueda contagiarse. El apoyo de la gente será fundamental.

- Si te pregunto del 1 al 10 qué posibilidades hay de que Argentina sea campeón ¿qué dirías?

- Nosotros vamos a querer estar en lo más alto. Me encantaría decirte que creo que hay 10 de posibilidades pero no hay que adelantarse. Este grupo de jugadores está con la vena muy grande después de aquel Mundial que perdimos. Sergio Clavel (el preparador físico) y Eduardo Quiroga están en permanente contacto con ellos y me dicen que están muy metidos, muy ansiosos. Sólo falta la concentración aquí en San Juan.

- ¿Y pensás que será distinta a la del Mundial pasado?

- Le tengo mucho miedo a la concentración en San Juan. Que me perdonen los familiares, los amigos. Acá hay mucha tentación. Te lo digo porque la he vivido como jugador. Está la familia que le gusta ir a ver los entrenamientos al estadio, está el primo que va a sacarse la fotito. El asadito el fin de semana. El salir a tomar algo para poder distraerse de vez en cuando. Esa es la diferencia con lo que hicimos en Europa. Íbamos del hotel al estadio. Y entrenábamos en doble turno.