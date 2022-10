"Todo el año esperando para que llegue esta fecha, todo el año esperando que llegue la hora de San Juan", expresa eufórica Ana María, la abuela del piloto cordobés Leandro "Tati" Mercado, el único argentino en el World Superbike. La mujer llegó desde Jesús María junto a toda la familia para ver a su regalón.

"Esta es la única vez en el año que podemos verlo correr, así que esperamos todo el año que llegue esta fecha. San Juan es como si fuera Córdoba porque venimos en patota", expresó.

Llegó con su amiga Susana, su hija Alejandra, la mamá de Tati, y los hermanos del piloto Mariano, Yamila y Fabricio. "La familia siempre es muy unida y siempre estamos junto a él. Sufrimos ayer que se cayó pero por suerte hoy el médico lo habilitó para poder correr", manifestó la abuela materna del piloto.

Dice que es su regalón, pero que no estaba muy de acuerdo cuando Tati empezó a correr en moto con apenas 4 añitos. "Mi yerno había corrido y yo no estaba muy de acuerdo porque me daba miedo. Pero con los años nos hicimos fanáticos de él. Tati es nuestro orgullo", comentó.

Por último la oriunda de Jesús María, se despachó en elogios para San Juan: "Es una provincia hermosa. Con gente amable y el lugar es único. El año pasado vine por primera vez y aprovechamos para conocer la provincia. Es un lugar hermoso", comentó.