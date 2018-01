El choque entre Argentinos Juniors y San Martín estuvo salpicado por la polémica que generaron las dos expulsiones que sufrió la visita, en especial la primera, la de Marcos Gelabert, a sólo 5 minutos de comenzar el juego.

Luego de las duras declaraciones de parte de Néstor Gorosito y el propio Gelabert, el árbitro Fernando Espinoza tuvo su chance de réplica en Sportia: “Viendo las imágenes y el resumen y lo que uno siente adentro de la cancha, estoy totalmente tranquilo” y agregó: “Ellos dicen lo que les conviene”.

Otros de los que habló del tema fue Luis Ardente, arquero del equipo sanjuanino. “Ya nos perjudicó contra Boca y ahora vino ofendido. Una vez que lo crucé en el centro no me saludó porque estaba enojado conmigo por las declaraciones que había hecho en su momento. No se puede hablar más ahora porque si hablás te juega en contra“, dijo Ardente.

Y hacia él volaron los dardos más venenosos que disparó Espinoza: “Escuchando las declaraciones de Ardente, contar la mitad de la historia a favor de él, no es de profesional, no es de un tipo con códigos. Porque cuando nos encontramos, hablamos 20 minutos, quedó todo como broma” y explicó: “Habíamos hecho una apuesta que si yo tenía razón él me daba su camiseta y si él la tenía yo le daba la mía. Pero cada uno elige decir lo que le conviene”.

Por último sí, se enfocó en explicar la acción que desató la polémica: “La jugada me agarra cerca y siento hasta el ruido. Yo interpreto que es un golpe en el rostro del adversario y es, para mí, jugada merecedora de expulsión”.