A los 72 años falleció ayer Carlos Trullols, quien fuera arquero del seleccionado español de hockey sobre patines durante 15 años y, no sólo eso, sino considerado el "mejor portero" español de toda la historia. Fue dueño del arco de España desde 1968 (tenía 20 años) hasta 1983.

El primero de los cuatro mundiales que ganó fue en San Juan 1970.

Su estilo moderno, saliendo a achicar ante los rivales, enamoró a los sanjuaninos quienes lo idolatraron, como lo hicieron con el portugués Livramento, por entonces, el mejor jugador del mundo.

La información de su deceso la dio el Barcelona, cuyo arco defendió entre 1977 y 1983. Con el Barsa ganó seis Copas de Europa y cinco Ligas, con un palmarés que recoge un total de diecinueve títulos.

Defendió en 193 partidos el arco de España; consiguió cuatro Mundiales (1970, 1972, 1976 y 1980) y cuatro Europeos (1968, 1979, 1981 y 1983).

También fue DT de la Furia Roja de 1986 a 1992 y entonces se coronó campeón mundial en 1989 en San Juan y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de "Barcelona 92".

"Los mitos no existen, se fabrican, y desde luego jamás me he sentido estrella legendaria", comentó Trullols en una entrevista, ya retirado en 1983.

Fuente: Marca.com

Para el Pancho, "un fenómeno"

Fueron rivales y amigos. Francisco "Pancho" Velázquez defendía el arco de Argentina en el Mundial 1970, y dolido por la noticia de la muerte de quien consideraba "un amigo", fue contundente a la hora de definirlo. "Fue un fenómeno. Trullols era un adelantado para su época. Antes los arqueros jugaban debajo de los tres palos y él, con su casi metro noventa, se adelantaba con dos trancazos y no solo te cerraba el arco, sino que estiraba sus brazos y con el stick te robaba la pelota iniciando contraataques de sus equipos. Hacía mucho que no lo veía, pero cada vez que nos encontrábamos, como cuando Panchito fue a jugar al Barcelona, nos pasábamos las horas matándonos de risa de todo lo lindo que vivimos en nuestras épocas", afirmó "Pancho" Velázquez.