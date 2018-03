Adentro. Wilfredo Caballero se perfila para atajar mañana ante Italia, y con eso se juega una gran chance de estar entre los tres arqueros que irán al Mundial. "Willy" se desempeña en Chelsea y es titular en los encuentros de la FA Cup y la Copa de la Liga, pero no así en la Premier League.



El arquero Wilfredo Caballero, quien se desempeña en el Chelsea inglés, el defensor Fabricio Bustos, jugador de Independiente, y el mediocampista Manuel Lanzini, del West Ham inglés, van ganando terreno para formar parte del equipo de Argentina que mañana enfrentará a Italia, en el primero de los dos amistosos de preparación para el Mundial Rusia 2018.



El entrenador del representativo nacional, Jorge Sampaoli, utilizará los amistosos ante Italia, en Manchester, y ante España, el martes próximo en Madrid, para ver, analizar y sacar conclusiones para ir definiendo los últimos nombres en la lista definitiva de 23 jugadores para la próxima Copa del Mundo.



Ante ese panorama, el técnico "albiceleste" le dará rodaje y minutos en cancha a algunos jugadores en puestos que todavía no tiene definidos.



Con Sergio Romero y Nahuel Guzmán con un lugar asegurado en la nómina como titular y suplente, respectivamente, Wilfredo Caballero atajaría ante la "Azzurra" a modo de evaluación de sus condiciones para ser parte del plantel en Rusia.



El entrerriano de 36 años, que en nuestro país jugó en Boca Juniors y Arsenal, no tiene mucha actividad en Inglaterra, ya que en Chelsea atajó solo un partido como titular en la actual Premier League y estuvo desde el inicio en todos los encuentros de la FA Cup y la Copa de la Liga.



Otro que pelea por un lugar en el que no hay muchas variantes es el joven lateral derecho Bustos, quien tuvo que bajarse de las dos convocatorias anteriores de Sampaoli por diferentes lesiones, pero que ahora cuenta con grandes chances de estar desde el inicio.



Gabriel Mercado, ex Racing Club, Estudiantes de La Plata y River, quien en su momento fue pedido por el entrenador casildense para reforzar en Sevilla español, es una fija en el costado derecho de la defensa, por esa razón, el cordobés de 21 años tiene ante sí la posibilidad de demostrar su potencial ante un rival de calibre.



En tanto, en la mitad de la cancha, Sampaoli analiza la opción de que Manuel Lanzini (ex River), quien se destaca como mediapunta en el West Ham inglés, se corra hacia el costado y pase a moverse como volante por derecha.



En el primer entrenamiento de fútbol en el campo de entrenamiento del Manchester City, el técnico nacional probó con el correntino Maximiliano Meza, mucho más habituado a dicha función en la mitad de la cancha de Independiente, como mediocampista derecho.



El once inicial para el primer amistoso, ante Italia, de mañana a las 16.45, en el Etihad Stadium, formaría con Wilfredo Caballero; Fabricio Bustos, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico; Lucas Biglia y Ever Banega o Leandro Paredes; Manuel Lanzini, Lionel Messi y Angel Di María; Gonzalo Higuaín.



Por otra parte, un grupo de jugadores del seleccionado argentino, entre los que no se encontraba Lionel Messi, se entrenó ayer por la mañana en el complejo deportivo del City.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video en las redes sociales, en el cual se pudo ver a la "Pulga" muy abrigado, con jogging y camperón, y tomando mates con Biglia, otro de los que no participó del trabajo matutino.





Macri irá a Rusia



El presidente Mauricio Macri confirmó ayer que viajará a Rusia para asistir al primer y segundo partido de la Selección argentina en el Mundial de fútbol que se disputará en ese país, al mismo tiempo que consideró que "(Lionel) Messi está muy enchufado".



"Messi es un regalo de Dios que tenemos los argentinos y en vez de quejarnos, tenemos que

agradecer que está él y si perdemos una final, tenemos que saber que otros no pudieron llegar", dijo.