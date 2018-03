Figura. El complemento mostró a Boca abocado a pleno buscando el empate pero no pudo, Armani se lo impidió.

El arco había sido tormento para River en el último tiempo. Ni Batalla, ni el regreso de Lux después de muchos años, pudieron hacer olvidar la ausencia de Barovero. Marcelo Gallardo lo supo siempre y eligió bien en el mercado. Franco Armani fue el elegido y el ex arquero de Atlético Nacional terminó de justificar su millonaria adquisición con un segundo tiempo sensacional ante Boca Juniors en Mendoza. Fueron 20 minutos de furia boquense en los que mostró personalidad, reflejos y mucha calidad para cerrarle el arco a River.



Dos tapadas a Pavón, otra a Goltz una más a Nández alcanzaron para que Armani se hiciera dueño de un arco que no es fácil de cubrir y mucho menos de justificar. Llegó en silencio, sabiendo que tenía que responder con lo que sabe: atajando.



Además de los mano a mano, el arquero del Millonario también demostró seguridad en las pelotas aéreas, en las salidas lejos con el pie.



Una labor para que Gallardo y todo River se queden tranquilos sabiendo que el nuevo y gran objetivo se llama Copa Libertadores de América.



Una noche redonda para Armani y también para la defensa de River que había sido más que cuestionada porque Maidana y Pinola respondieron con categoría en una noche que no era sencilla y que ponía mucho en juego. Los centrales mostraron oficio, categoría y personalidad para sostener al equipo y que sin dudas, fue clave para la victoria.

BOCA JUNIORS

Agustín Rossi 5: Nada que hacer en los goles. Antes y después respondió con sobriedad pese al flojo desempeño de todo Boca.



Leonardo Jara 4: Ni marca ni salida. Opaca labor del defensor que terminó sin peso en el juego.



Paolo Goltz 5: Le costó acomodarse pero ofreció su regularidad y presencia en el aérea rival.



Lisandro Magallán 4: Incómodo toda la noche. con problemas para controlar a Mora y muy lento.



Frank Fabra 4: Otro de los pobres rendimientos que hicieron impacto en el juego colectivo.



Nahitan Nández 5: Una enorme entrega para luchar el partido pero sin peso en el ataque.



Wilmar Barrios 5: Demasiado propenso a las faltas, se condicionó solo con un juego rústico.



Pablo Pérez 5: De mayor a menor. Empezó siendo dueño y luego entró en el desconcierto.



Cristian Pavón 6: El mas rescatable de Boca por actitud, entrega y opciones que se generó.



Carlos Tevez 5: Apenas discreta la labor de Carlitos que nunca encontró su lugar en la cancha.



Edwin Cardona 4: Una decepción, desde su talento Boca sabe jugar y anoche no estuvo.

RIVER PLATE

Franco Armani 7: De lo mejor del partido y figura del campeón en el momento indicado.



Gonzalo Montiel 5: Sobria labor en la marca aunque con escasa proyección ofensiva.



Jonathan Maidana 6: Buen partido anulando a Tevez y ofreciendo seguridad para su equipo.



Javier Pinola 6: Otro acierto del DT que lo puso de último momento y jugó un gran partido.



Marcelo Saracchi 5: Firme en la marca, correcto siempre y con algunas proyecciones en ofensiva.



Ignacio Fernández 6: Buen partido. Pesó más en el primer tiempo que en el complemento.



Leo Ponzio 6: La entrega de siempre para ayudar a todos, recuperar y mostrar el camino.



Enzo Pérez 4: De lo más flojito en River. Lejos de nivel de selección que se le reclama.



Gonzalo Martínez 5: Buen partido. Aunque perdió presencia en el complemento y se sintió.



Rodrigo Mora 6: Una noche de buena labor para el uruguayo que obligó siempre y fue a todas.



Lucas Pratto 5: Poco, demasiado poco para una de las apuestas de un River que se jugó todo por sus goles.