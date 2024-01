El piloto argentino Manuel Andújar (Yahama) se convirtió hoy en el nuevo líder de la categoría quads del Rally Dakar 2024 en Arabia Saudita con su triunfo en la cuarta etapa que tuvo una extensión de 631 kilómetros (299 cronometrados) entre la localidad de Al Salamiya y la ciudad de Al Hofuf.



El corredor del 7240 Team Dragon Rally Service postergó por apenas 32 segundos al bicampeón titular de la especialidad, el francés Alexandre Giroud (Yamaha Racing), quien se clasificó segundo.



Andújar, coronado en el Dakar 2021, hizo un tiempo de 3 horas, 35 minutos, 6 segundos que lo puso al frente del podio, completado por el brasileño Marcelo Medeiros (+10m.36s.), dominador de la prueba en los dos primeros días.



El eslovaco Juraj Varga, puntero tras la jornada del lunes, pagó caro un detenimiento en el kilómetro 238 y cedió la punta en manos del argentino, que se llevó la victoria con una aguerrida defensa sobre Giroud.



En la clasificación general de los cuatriciclos, el piloto de Lobos encabeza con buen margen sobre sus principales perseguidores. El escolta Giroud se ubica a +21m.24s.; Medeiros, tercero a +24m.07s. y Varga, ahora cuarto, con diferencia 46m.14s.



"Trato de avanzar día a día y estoy contento de estar acá. Ha sido un día duro, con mucha navegación y muy rápido, pero he podido ir peleando con Alexandre durante toda la etapa. Lo que importa es el día a día", analizó con cautela el argentino, luego de cumplir su mejor segmento en la edición 2024.



Por su parte, los hermanos argentinos Kevin y Luciano Benavides se ubicaron entre los seis primeros de la categoría motos en la cuarta etapa y avanzaron posiciones en la clasificación general, que ahora tiene un nuevo líder sudamericano: el chileno José Ignacio Cornejo (Honda).



Kevin Benavides, campeón de las ediciones 2021 y 2023, logró el tercer mejor tiempo en la especial de 299 kilómetros entre Al Salamiya y Al Hofuf, centro urbano enclavado en el oasis de Al Ahsa, cerca del Golfo Pérsico.



El salteño Red Bull KTM Factory Racing, ganador de la etapa del lunes tras beneficiarse por las sanciones a los dos rivales que habían cruzado antes la meta, invirtió un tiempo de 2 horas, 54 minutos, 29 segundos para el tramo, sólo superado por el nuevo puntero y por el estadounidense Ricky Brabec (Honda).



El argentino defensor del título se regaló un podio en el día de su cumpleaños número 35: "Ha sido un buen cumpleaños para mí. He disfrutado abriendo la especial, la etapa estuvo bastante rápida, con mucha navegación. Salí muy concentrado en mi road book. En el refueling me di cuenta de que mi neumático trasero tenía un corte bastante profundo pero pude administrar un poquito al final y por suerte llegué bien."



En el sexto puesto de motos, a 7m.22s. del chileno, se ubicó su hermano menor Luciano (Husqvarna), detrás del botsuano Ross Branch (Hero)-, quien resignó la cima de la general con su cuarto lugar, y del francés Adrien Van Bereven (Honda), quinto.



En la tabla acumulada, los salteños mejoraron su clasificación por los resultados de hoy: Kevin avanzó del sexto al cuarto puesto, con diferencia de 20m.32s. respecto de Cornejo, y Luciano saltó del noveno al sexto lugar, con +31m.11s.



Por otra parte, el francés Sebastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally, logró su primera victoria en la actual edición, tras imponerse con su Prodrive por 1m.08s. al líder de la general, el saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota).



Después de un lunes negro, con tres pinchazos, Loeb tuvo su mejor día y ascendió al sexto puesto de las posiciones acumuladas, a 23m.50s. de Al-Rahji.



El tercero más rápido fue el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive), que entró a 1m.22s. y alcanzó el último puesto del podio parcial de la categoría de autos con diferencia de 11m.03s. del líder saudí.



El español Carlos Sainz (Audi) se mantiene segundo en la general (+4m.19s.) tras acabar la etapa en la cuarta plaza, a casi cinco minutos del vencedor.



El Dakar 2024 se disputa hasta el próximo viernes 19 de enero con un recorrido de 7.891 kilómetros (4.727 cronometrados) en doce etapas hasta llegar a la meta en Yanbu. Este miércoles se desarrollará el quinto parcial Al Hofuf-Shubaytah (118km), previo a la maratón en las dunas del desierto del Empty Quarter.