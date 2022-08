El argentino Pedro Cachín avanzó hoy a la tercera ronda del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada que se juega en Nueva York, al vencer una verdadera batalla tenística al estadounidense Brandon Holt por 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (7-1) y 7-6 (10-6).



Cachín, nacido en Bell Ville, Córdoba, y ubicado en el puesto 66 del ranking mundial de la ATP, edificó otra tremenda actuación en su debut en el US Open y superó en la cancha 12 del complejo Billie Jean King Tennis Center, en el barrio neoyorquino de Queen's, al estadounidense Holt (303).



El argentino, quien atraviesa a los 27 años el mejor momento de su carrera y conquistó este año cuatro títulos Challenger (en Madrid, Praga, Todi y Santo Domingo), se había presentado en el US Open el lunes último con un triunfo ajustado en cinco sets sobre el esloveno Aljaz Bedene (347).



Hoy, se repitió el escenario, pero en esta ocasión el que levantó dos sets de desventaja fue Cachín, quien comenzó errático e impreciso ante la solvencia del Holt, surgido de la clasificación previa del torneo, quien venía de sorprender en la ronda inicial a su compatriota Taylor Fritz (12).



Las dos primeras mangas fueron a merced del norteamericano, quien a pura potencia y buenos servicios, desbordó al cordobés, quien tomó el protagonismo en el tercer parcial y lo ganó ampliamente 6-1.



El cuarto y quinto set fueron parejos, pero Cachín se mantuvo sereno y se quedó con ambas mangas en los tie breaks, para pasar a la tercera ronda y cumplir la mejor actuación, hasta ahora, en su carrera, al cabo de 3 horas y 47 minutos de una tremenda contienda.



En la tercera fase, Cachín se medirá el viernes al francés Corentin Moutet (112), quien derrotó hoy al neerlandés Botic Van de Zandschulp (22) por 6-4, 1-6, 6-2 y 6-4.



La jornada del miércoles en el US Open tiene como atractivo una nueva presentación de la estadounidense Serena Williams (605) en el último torneo de su carrera, ya que dejará el tenis a los 40 años y con 23 títulos de Grand Slam en su mochila.



Serena le ganó en la ronda inicial a la montenegrina Danka Kovinic (80) por 6-3 y 6-3, y jugaba esta noche en la cancha central Arthur Ashe ante la estonia Anett Kontaveit (2), segunda favorita al título.



Será el inicio de la competencia para los cuadros de dobles con mucha presencia de argentinos, encabezados por el marplatense Horacio Zeballos y su compañero catalán Marcel Granollers, quienes quedaron eliminados al perder en el debut frente al dúo integrado por el brasileño Marcelo Demoliner y el portugués Joao Sousa por 3-6, 7-6 (7-3) y 7-6 (10-4).



Otros que participaron en esta jornada fueron el rosarino Federico Coria junto con el colombiano Cristian Rodríguez, quienes también perdieron contra el binomio compuesto el británico Joe Salisbury y el estadounidense Rajeev Ram por 6-4 y 6-4.



A su vez, el tandilense Máximo González junto con el bosnio Tomislav Brkic también fueron eliminados al perder contra el doble integrado por el sudafricano Raven Klaasen y el brasileño Marcelo Melo por 6-7 (4-7), 7-6 (7-3) y 6-1.



Más tarde, se presentaban en el certamen de dobles la rosarina Nadia Podoroska y la egipcia María Sherif; y el bonaerense Sebastián Báez en dupla con el platense Tomás Martìn Etcheverry;



En cuanto a los otros dos argentinos que superaron la ronda inicial del cuadro de singles, además del mencionado Cachín, volverán a jugar mañana.



Federico Coria (78), tras imponerse ayer sobre el neerlandés Tallon Griekspoor (46) en sets corridos, volverá a jugar ante el español Carlos Alcaraz (4), quien eliminó del torneo a Sebastián Báez (37).



Diego Schwartzman (16), luego de haber sacado adelante un partido que tenía casi perdido ante el norteamericano Jack Sock (107), al que finalmente superó esta madrugada por 3-6, 5-7, 6-0, 1-0 y abandono por una lesión lumbar, jugará su próximo compromiso ante el australiano Alexei Popyrin (84), quien le ganó al chino Chun Hsin Tseng (89).



El US Open repartirá este año una cifra récord de premios entre ambos cuadros de ATP y WTA con una suma de 60.100.000 dólares.



Los campeones del abierto estadounidense, tanto en hombres como en damas, cobrarán 2.600.000 dólares, cifra superior a lo entregado por los otros tres "majors": el Abierto de Australia otorgó 2.071.064 dólares, Roland Garros 2.290.354 y Wimbledon 2.507.460 de la moneda estadounidense.