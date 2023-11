Franco Colapinto probará un Williams FW45 de la histórica escudería de la Fórmula 1 en los tests para novatos en Abu Dhabi. Será el martes 28 de noviembre en el circuito de Yas Marina una vez que termine la temporada. Luego de 22 años un piloto argentino formará parte de un evento oficial de la Máxima. Además, tal como lo anticipó Infobae, continuará ligado a la academia de pilotos de Williams en 2024. Este anuncio llega una semana después del anuncio de su debut en la Fórmula 2.

Este medio pudo saber detalles de cómo se dio esta histórica chance para Colapinto. En la base de Williams en Grove, en Inglaterra, quedaron muy conformes con la temporada del bonaerense de Pilar en la Fórmula 3 de este año. El joven de 20 años terminó cuarto en el campeonato en el que logró dos victorias, en Silverstone y en Monza. Además, subió al podio en cinco oportunidades y sumó puntos en 14 de las 18 carreras. Cosechó el 56,70 por ciento de las unidades de su escudería, que finalizó en el tercer puesto en el Campeonatos de Equipos. Sus únicos dos abandonos (segundas carreras en Australia e Italia) fueron por sendos toques de otros competidores.

La condición que le había puesto Williams para mantenerse en su plan de jóvenes pilotos era que pudiese cerrar su salto a la F2. Una vez asegurada la butaca en el mismo equipo en el que corrió en 2023, el MP Motorsport, Colapinto y la empresa que está a cargo de su campaña, Bullet Sports Management, a cargo de María Catarineu y Jamie Campbell-Walter, garantizaron un punto estratégico del plan a largo plazo iniciado en 2019 para poder llegar a la F1 en 2025.

Sin embargo, fue tal la aprobación de Williams por la labor de Colapinto que a finales de septiembre se pusieron en contacto con sus representantes y fue el propio director deportivo, Sven Smeets, el que llamó para darles una importante noticia. Fue en la semana previa al viaje a la Argentina cuando les informaron que Franco debía probarse la butaca del auto.

Después de su conferencia de prensa en el Automóvil Club Argentino (ACA) el 3 de octubre, la tarde lluviosa que lo acompañó una multitud, al día siguiente a las cuatro de la madrugada, Colapinto emprendió vuelo hacia Inglaterra. Allí se probó la butaca del FW 45, el auto que este año usa Williams. En medio de lágrimas y una profunda emoción el sueño comenzó a hacerse realidad. Este impacto emotivo en plena recuperación tras su operación por la fractura de su clavícula izquierda, condición con la que corrió y ganó en Monza en la Fórmula 3.

La escudería Williams decidió que probaran en la F1 Colapinto y su compañero en la academia de pilotos, el inglés Zak O’Sullivan (18 años), porque quieren darles las chances a sus corredores en el Rookie Test que es la jornada de pruebas para pilotos novatos. Es considerado un evento oficial porque forma parte del calendario internacional. El equipo inglés se la juega por sus pupilos y no vendió las butacas para esas pruebas a otros externos. En Grove entienden que ambos están preparados para esta prueba de fuego. Por eso el propio Smeets le comunicó a Franco y sus representantes que quieren darles esa oportunidad interna a sus jóvenes en lugar de comercializar estos ensayos. Es una apuesta fuerte de cara al futuro y ambos corredores comenzarán a jugarse por un lugar para ser titulares en 2025. El inglés firmó con el team ART Grand Prix para correr en la F2 en 2024.

El ensayo estará dividido en medio día para Franco y la otra mitad de la jornada para el inglés. Aún no está confirmado quién girará por la mañana y quién lo hará por la tarde. Pero será en uno de los chasis usados este año por los pilotos titulares Alex Albon y Logan Sargeant. Este año Williams pegó un salto de calidad y se ubica en el séptimo puesto en el Campeonato Mundial de Constructores. La emblemática escuadra fundada por el recordado Sir Frank Williams ya no es la que otrora supo dominar en la Máxima. Fue última en 2018, 2019, 2020 y 2022 y octava en 2021 (entre diez equipos).

También pudo saberse que O’Sullivan antes del Rookie Test, se subirá al Williams de F1 en la primera práctica libre en Abu Dhabi el viernes 24 de noviembre. Pero cabe recordar que ese fin de semana Colapinto debutará en la Fórmula 2 y estará esos tres días a pleno con el equipo MP Motorsport.

Este ensayo en un F1 será después de su debut en la Fórmula 2 en la última fecha de esta temporada el 25 y 26 de noviembre en el circuito de Yas Marina, en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi, donde terminará el campeonato. Luego también formará parte de las pruebas de post temporada en la categoría antesala a la Máxima, que serán durante tres jornadas en el mismo circuito. Conducir dos coches completamente nuevos durante seis días será duro para él en lo físico considerando la recuperación de su lesión.

En tanto que Franco llegó a los 41 puntos que lo habilitan para poder sacar la Superlicencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y de esta forma estará en condiciones para poder correr en F1. Para obtener la Superlicencia se deben acumular 40 puntos en los últimos tres años en categorías promocionales u otras de importancia fiscalizadas por la FIA y tener 300 kilómetros en un auto de la F1. Su costo oscila entre los 11 mil y 21 mil dólares.

Este año Colapinto hizo cientos de kilómetros en el simulador de F1 en diversos circuitos. Infobae pudo saber que en sus visitas cada quince días a la sede de Williams, el bonaerense oriundo de Pilar formó un buen vínculo con varios integrantes del equipo británico, en especial los mecánicos. Su talento y profesionalismo es la gran carta de presentación, pero su carisma para generar relaciones le abrió aún más las puertas dentro de Williams. Franco se hizo querer y Smeets siguió muy de cerca todo lo que hizo el argentino. Estuvo muy involucrado los fines de semana. Luego de cada carrera en Fórmula 3 el team-manager se acercó a su box y le pidió detalles. También fue uno de los primeros acercarse a felicitarlo por sus victorias.

En 2024, en un marco en la que la F2 cambiará de autos, quizá se abra el abanico de posibilidades para Colapinto ya que todos los pilotos se deberán adaptar a nuevos coches. “Lo vi un poco por afuera. Es bastante similar al de este año, cambia el paquete aerodinámico, pero es bastante similar. Lo veremos cuando esté en la pista. Falta mucho para eso. No va a ser en un tiempo corto y creo que los equipos reciben a los autos en enero”, le dijo a este medio en su última visita. Justamente el 6 de enero estará presente en la primera salida a pista del auto.

Antes formará parte de las prácticas de post temporada de la F2 que serán también en Abu Dhabi del 29 de noviembre al 1 de diciembre. Luego vendrá otro objetivo complementario referido a la Fórmula 2, que es poder asegurar un paquete de seis a ocho días de ensayos adicionales en la temporada 2024, para que pueda conocer el desafiante trazado callejero de Yeda en Arabia Saudita y el de Lusail, en Qatar, ya que a ambos escenarios Franco no los conoce. Cada jornada de pruebas oscila unos 36 mil dólares (35 mil euros) y se hacen sobre los autos de la GP2, anterior denominación de la F2 cuya cambio fue en 2018. Para eso su grupo de trabajo sigue reuniendo presupuesto para poder plasmar esos días de prácticas.

En testimonios difundidos por Williams, Franco contó que está “extremadamente agradecido con Williams Racing por la oportunidad de conducir un auto de F1 en mi primer año en la Academia. He estado soñando con este día desde que era niño y he trabajado muy duro para lograrlo. Tener esta oportunidad en el examen oficial para jóvenes conductores es un verdadero honor. No debo olvidar todo el apoyo que he recibido para llegar hasta aquí, nada de esto hubiera sido posible sin el Gobierno argentino en particular, Visit Argentina y Marca País han sido fundamentales para que todo esto suceda”.

Colapinto fue campeón argentino de karting y en 2019 se consagró en la Fórmula 4 Española en el equipo de Fernando Alonso. En 2020 fue tercero en la Fórmula Renault Europea. El año pasado fue décimo en su primera temporada en la Fórmula 3. Su forma de conducir genera furor entre los fanáticos por su agresividad en el ataque y en la defensa. Tiene una gran capacidad para mantener el auto en pista.

Franco nunca corrió en autos en la Argentina y desde que se radicó en España en 2018, su carrera estuvo conducida por la empresa Bullet Sports Management. Ambos les consiguieron patrocinio europeo, ya que el piloto argentino tiene una buena consideración en el ambiente internacional. Hasta 2021, siempre corrió con sponsors del Viejo Mundo.

La Argentina tiene una gran tradición en el automovilismo y en la F1 desde la época de Juan Manuel Fangio y sus cinco títulos (1951, 1954, 1955, 1956 y 1957), José Froilán González, quien le dio el primer triunfo a Ferrari el 14 de julio de 1951 en Silverstone (repitió en ese escenario en 1954); y Carlos Alberto Reutemann, quien generó un furor en los años setenta y principios de los ochenta con sus 12 victorias y su subcampeonato mundial en 1981, con el mismo equipo Williams.

El propio Lole Reutemann fue el último argentino sumó puntos en la F1, el 23 de enero de 1982 cuando fue segundo en Kyalami, en Sudáfrica. Desde el 17 de mayo de 1981 que un compatriota no gana en la Máxima, cuando el mencionado santafesino se impuso en Zolder, Bélgica.

La última vez que un argentino formó parte de un evento oficial de la F1 fue el domingo 15 de abril de 2001, cuando Gastón Mazzacane corrió el Gran Premio de San Marino y abandonó en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari por la rotura del motor Acer del monoposto del equipo de Alain Prost. Luego José María López probó un Minardi y más tarde integró el programa de desarrollo de pilotos de Renault F1 hasta 2006. Pechito hizo miles de kilómetros en los autos con los que Fernando Alonso fue bicampeón en 2005/2006. En octubre de 2007, otro cordobés, Ricardo Risatti, probó un Toyota como premio al haber ganado el título de la Fórmula 3 Española un año antes. Pero estos dos casos fueron en prácticas privadas de dichas escuderías.

Es cada vez más fuerte la esperanza en el país por volver a tener un piloto en la F1. Hay motivos para ilusionarse y las chances son firmes. Se viene cumpliendo el plan del equipo de trabajo de Franco Colapinto y con su confirmación en la Fórmula 2 se dio un pase clave. Además, se confirmó que se subirá a un coche de la Máxima y todo apunta para que ese gran sueño se haga realidad en 2025.