El argentino Orlando Terranova (Mini) se convirtió este lunes en el nuevo líder del Dakar al terminar segundo una etapa que se adjudicó el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota) y en la que el español Fernando Alonso (Toyota) rompió la suspensión de una rueda y se quedó detenido dos horas y media en el desierto.

"Fue una etapa difícil, pero está siendo un Dakar muy bonito. Tuvimos un pinchazo apenas salimos y a partir de ese momento salimos a empujar. Nos encontramos rápido con quads, motos, y en un momento nos cruzamos a Nasser. Sabíamos que estábamos bien pero dudamos y lo seguimos", comentó Terranova

Orly hizo el segundo mejor tiempo del día al quedarse a casi cuatro minutos de la marca de De Villiers, que con su gran actuación en esta etapa recuperó el tiempo perdido en el primer tramo por los múltiples pinchazos que sufrió.

"Eran 300 metros más y hubiéramos validado el punto pero no confiamos en nosotros. Después de la neutralización ataqué fino para no pinchar y logramos un buen resultado. Estamos liderando la general, que no es poco", aseguró el piloto.

Así, el argentino lidera la general, seguido a casi 5 minutos por el español Carlos Sainz (Mini), que llegó sexto en la etapa después de perder tiempo en la última parte. Paró el cronómetro a más de 13 minutos de De Villiers.

En su primera participación, Alonso sufrió su primer gran problema mecánico al perder una rueda. Aunque pudo retomar la etapa, el doble campeón de Fórmula 1 dejó escapar dos horas y media.

El martes los participantes competirán en un recorrido de 489 kilómetros, de los cuales 404 de sector cronometrado, entre Neom y Neom, un faraónico proyecto de ciudad futurista.