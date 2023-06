El platense Tomás Etcheverry sigue haciendo historia y agigantando su mejor año tenístico de su carrera al dar nuevamente un golpe en Roland Garros. Por primera vez cosechó el pasaje a octavos de final del Grand Slam francés al imponerse en el Court 14 - la cuarta cancha en importancia en el Bosque de Bolonia- ante el croata Borna Coric, número 16 del planeta, por 6-3, 7-6 y 6-2.

El albiceleste, actual 49 del mundo, atraviesa un gran presente. Antes de arribar a la capital francesa solamente había ganado un partido en un torneo Grand Slam (en el Abierto de Australia, en enero pasado) y ahora sumó su tercera alegría consecutiva (en primera ronda del certamen en polvo de ladrillo avanzó tras el abandono del británico Jack Draper (había ganado el primer set por 6-4) y luego había dado la sorpresa al despachar por 6-3, 7-6 y 6-3 al australiano Álex de de Minaur, la raqueta 19 del mundo. Además, vale destacar que pisó sus dos primeras finales en el ATP Tour en 2023 sobre arcilla (Santiago y Houston).

De esta manera, tras meterse entre los dieciséis mejores del Abierto de Francia, el entrenado por Walter Grinovero irá en la siguiente ronda ante el japonés Yoshihito Nishioka (puesto 33 en el ránking ATP), que superó por 3-6, 7-6, 2-6, 6-4 y 6-0 al brasileño Thiago Seyboth Wild. El nipón, en las fases previas, dejó en el camino al estadounidense J.J Wolf y al australiano Max Purcell.

El argentino se dio un sentido abrazo con su abuelo en la tribuna y explicó los motivos: “Gracias a mis abuelos la verdad que juego al tenis. Por ellos empecé a jugar. Me bancaron gran parte de mi carrera. Es un placer tenerlo acá. Siempre me acompañó, la primea vez que jugué Roland Garros Junior estuvo acá sufriendo. Regalarle este momento es algo maravilloso. Está también uno de mis mejores amigos compartiendo este momento. Es impresionante, no tengo palabras para este momento”.

Etcheverry reconoció que jugó un primer set en el alto nivel y habló sobre los problemas que tuvo para cerrar el segundo: “Entré muy suelto. En el segundo también venía así, lástima que me tensioné en cerrarlo. Tuve muchas chances, no lo podía cerrar, me empecé a atrapar y después fue otro partido. No lo puedo creer todavía, no caigo”.

“Son tres sets. Sabía que con Borna iba a ser un partido así. Habíamos jugado el año pasado y también fue muy intenso. Es un chico que plantea partidos muy intensos, con muchas pelotas. Pero estoy bien, entero, pasé pocas horas en cancha. A seguir de esta manera, enfocados. Va a ser otro partido duro (ante Nishioka). Quiero disfrutar de esta victoria, pero esto sigue. Venimos bien. Estoy con energía, estoy jugando bien al tenis”, habló sobre lo ocurrido hoy, que si bien significó un alto desgaste físico por el estilo de Coric, logró terminar el juego en tres sets.

En contrapartida, el argentino Genaro Olivieri (231°) no pudo con el poderío del joven danés de 20 años y número seis del mundo, Holger Rune. El europeo avanzó a los octavos de final tras imponerse por 6-4, 6-1 y 6-3 y en la próxima instancia chocará ante el vencedor del duelo que protagonizarán el también argentino Francisco Cerúndolo y el estadounidense Taylor Fritz.

