Los elegidos. Los ganadores de las ternas compartieron escenario, todos juntos, antes de conocer al Deportista del Año. Fue el momento de mayor emoción en la gran noche del deporte sanjuanino (arriba).

"Estoy muy feliz", repitió Matías Sánchez, con una sonrisa de oreja a oreja en el video que grabó en su casa de Río de Janeiro, donde actualmente reside pues juega en el Sesc de la Superliga de Brasil; por eso no pudo viajar. El levantador de Obras y de la selección argentina de vóleibol, con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima como uno de los puntos altos y elegido Mejor Armador en cada torneo que disputó, anotó ayer su nombre en el selecto listado del Deportista del Año. Designado por el público en su terna y votado luego por el jurado, Matías Sánchez coronó así un inolvidable 2019.



El voleibolista sanjuanino, que con su 1,73 metros rompe todos los moldes en un deporte de altos, hizo demasiados méritos esta temporada para ser elegido como el deportista más destacado de la provincia. En su video repasó los logros del 2019, con Obras y la selección argentina, agradeció a todos, se emocionó porque sabía que sus padres y su abuela estaban en la ceremonia y se lamentó por no poder estar en el Complejo Palmares, donde se hizo la ceremonia que premió a 24 ternados y eligió al mejor del año. Fue una fiesta con todos los protagonistas, con sus familias y las autoridades, encabezadas por el gobernador Sergio Uñac y Francisco José Montes, director ejecutivo de DIARIO DE CUYO.



Antes de su presente en la competitiva liga de Brasil, el armador sanjuanino hizo un camino impecable a lo largo del 2019. En una temporada histórica para Obras, Matías fue pilar de un equipo que salió campeón de la Copa ACLAV, fue subcampeón de la Liga Argentina y logró la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Clubes.



Su gran rendimiento le metió presión al entrenador de la selección argentina, Marcelo Méndez, y la decisión de armar diferentes planteles para afrontar un año cargado para el equipo nacional le dio la oportunidad de brillar en los torneos que afrontó.



Así, logró la medalla de oro en la Copa Panamericana y el sanjuanino además se llevó la distinción como mejor armador. A su vez, fue el estratega en el seleccionado que afrontó los Juegos Panamericanos en Lima. Y logró invicto la medalla de oro, la tercera en la historia para el vóley argentino. Matías, como no podía ser de otra manera, fue el mejor armador e integró el equipo ideal del certamen. Luego fue medalla de plata en el Campeonato Sudamericano tras un partido increíble ante Brasil. Y otra vez fue el mejor levantador. Después viajó a la Copa del Mundo, en Japón, donde el equipo quedó quinto e igualó las actuaciones de 1985 y 2015. Allí lideró las estadísticas, por encima de levantadores que se consideran de los mejores del mundo como el estadounidense Micah Christenson y el brasileño Bruno Rezende.

Matías Sánchez, feliz en el video que envió desde Río de Janeiro



El único sanjuanino campeón del mundo en vóleibol (con la selección argentina Sub-23), elegido también mejor armador en el Mundial Sub-19, el Mundial Sub-21, el Mundial Sub-23 y la Copa Panamericana 2018, metió pleno en 2019. Anoche se quedó con el Deportista del Año y se elevó al olimpo de los consagrados del deporte provincial.