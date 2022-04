Tiene 18 años y toda una vida vistiendo los colores de la Unión Deportiva Bancaria. Pero es tanto el profesionalismo del arquero Juan Manuel Carrión, que este año tomó una difícil decisión: postergar un año sus estudios en la carrera de Nutrición para ir a pelear de lleno por sus sueños en el hockey sobre patines.

Es que el arquero que pertenece a la categoría Junior, desde hace varios meses se adueñó del arco de la Primera División. Hoy es arquero titular del equipo que dirige Maximilino Penisi pero no solo eso: a comienzos de este año recibió el llamado para integrar la preselección argentina de hockey sobre patines que se prepara para disputar primero los Sudamericanos de deportes sobre ruedas que comenzarán a fines de mayo, y a fines del 2022 los World Roller Games, ni más ni menos.

Fotos: Daniel Arias

"Hablé con mis papás porque ya había entrado a la carrera de Nutrición, pero se que estas oportunidades que me pone el hockey no se dan todos los días, por eso decidí de lleno ir por eso y dedicarme al 100% para ir por todo", manifestó el arquero que ya había pasado el cursillo y que recientemente tuvo una reunión con las autoridades de la universidad para poder retomar la carrera en el 2023.

Su momento deportivo lo pone hoy en la mira de todos, los especialistas que siguen el día a día de la disciplina lo posicionan como una gran promesa del hockey. Esos méritos lo pusieron en la consideración tanto de su técnico en Bancaria para hoy estar atajando en Primera y estar preseleccionado para la Albiceleste. El presente no le mete presión al arquero, todo lo contrario lo motiva mucho más para ir por sus objetivos: "No lo tomo como un peso, sino como una enorme responsabilidad de tener que hacer las cosas bien porque son chances únicas y no las quiero desaprovechar", expresó.

"Ser arquero tiene sus cosas especiales porque es un puesto que es clave en un equipo. Si el arquero no es bueno, todo el equipo lo siente"

Juan Manuel se inició en el hockey muy de pequeño, recuerda que tenía 4 años cuando sus padres lo comenzaron a mandar a Bancaria. Recién a los 6 o 7 años, recuerda que su profe Fabio Castro lo mandó al arco y el chico se apasionó. No salió más. ¿Qué tiene ese puesto que lo atrapó? Él mismo lo explicó: "Me gusta la adrenalina del arco, además que el puesto del arquero es fundamental, yo creo que el 70% del equipo es responsabilidad de un arquero, si no hay un arquero bueno el equipo no funciona", manifestó.

Todos los recuerdos de su niñez, de sus comienzos en el arco y todo lo vivido con el club de sus amores, además del sacrificio que hizo desde siempre, fueron postales que se le pasaron por la cabeza cuando comenzó con los entrenamientos con la preselección argentina: "Es una experiencia única y pensas un montón de cosas, el esfuerzo que haces cuando eras chiquito, muchas veces perdía la motivación y no quería entrenar y ahí aparecían mis viejos para hacerme entrar en razón. Creo que todo eso hoy está dando sus frutos", expresó.

"Mi sueño lógico que es quedar en la Selección, se que estoy haciendo las cosas bien. ¿Mi sueño a futuro? Triunfar en Europa, me lo propuse desde chico"

No sabe si quedará en la lista definitiva del seleccionado argentino Sub-19, hoy aprovecha al máximo cada entrenamiento. Lógico que su ilusión de quedar en la lista definitiva es su mayor anhelo. "Es mi sueño, ojalá que se de y sino lo disfrutaré al máximo igual" cerró el pibe que quiere dejar de ser promesa para ser ya una realidad bajo los tres palos.