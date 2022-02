Casi al mismo horario. Uno en Puyuta y el otro en Chimbas. Y los dos con un arranque a puro diálogo y sin demasiados esfuerzos físicos. Así fue el inicio de pretemporada de Sportivo Desamparados y Sportivo Peñarol que iniciaron ayer su año pensando en el Federal "A".

El primero en comenzar fue Peñarol. Con el retorno de Cristian Bove a la dirección técnica después de dos temporadas, el Bohemio comenzó con 15 futbolistas entre los que se encontraban la decena de refuerzos anunciados más un minúsculo grupo de los chicos del club. Bove mantuvo una hora de charla con su plantel junto a Edgardo Herrera -quien será su ayudante de campo- y después de eso trabajaron una hora con movimientos físicos a cargo del profe Jonatan Aballay. Estuvieron presentes los arqueros Leonardo Corti (40 años-San Martín) y Agustín Quiróz (22-Brown Adrogué), los defensores Ramiro Alderete (24-Chaco F.E), César More (32-Chaco F.E), Agustín Paredes (20-Newell"s), Matías Rodríguez (23-Brown Adrogué), los volantes Lucas Saucedo (33-San Martín Mza), Juan P. Varona (26-HLH), Ignacio Heim (22 -Brown Adrogué) y Abel Peralta (32-Estudiantes B.A). En tanto que el experimentado delantero Maximiliano Ozurak arribará mañana, el santafesino de 30 años llega desde Chaco For Ever. Hoy será el primer doble turno de la semana.

Sportivo, de lleno. El plantel víbora tuvo su primer día sin movimientos físicos. Marcelo Fuentes charló con todos y recién hoy en el Bicentenario tendrá lugar la primera práctica.

En tanto que en Desamparados no hubo movimientos físicos. Su presidente Juan Valiente les dio unas palabras de bienvenida y lo mismo hizo el técnico Marcelo Fuentes. Después el técnico bonaerense mantuvo poco más de una hora de charla en privado con los futbolistas y el cierre fue con una medición para conocer el estado físico en el que llega el plantel. Estuvieron presentes los arqueros: Julián Lucero (26 años-Juventud Unida SL) y Alan Minaglia (29-Chicago), los defensores Marcos Cabrera (36-Juventud Unida SL), Guillermo Pfund (32-Peñarol), Julio Sacallán (31-Peñarol), Laureano Puñet (22-El Linqueño), y Jose Ignacio Cesarini (29-Estudiantes SL), los volantes Iván Caravaca (26-Cruz del Sur), Diego González (24-Al Hilal United de Emiratos Árabes Unidos) y Javier Pereyra (Quilmes) y los delanteros Luis Leguizamón (34-Chaco F.E), David Romero Neyra (27-Andino) y Nahuel Velázquez (Mitre de Sgo. del Estero). Además estuvieron los sanjuaninos: Lucas Ceballos, Pablo Jofré, Matías Garrido, Santiago Ceballos, Agustín Callejas, Roberto Martín, Lucas Dilelio, Mateo Rodríguez, Santiago Tello y Germán Vicentella. Hoy, la primera práctica será a las 8 en Pocito.

Los sanjuaninos buscarán llegar competitivos a un torneo que sólo premiará con un único ascenso y que tendrá cuatro descensos.

