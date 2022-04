Las lágrimas del plantel de Barrio CGT tras conseguir el ascenso a la Primera A del futsal, eran una mezcla de alegría y también de emoción por recordar a un ex compañero que ya no está. El club rawsino logró el jueves por la noche llegar a la máxima categoría del futsal sanjuanino, lo que siempre soñó Lucio Lahora, el jugador del barrio que falleció tras un accidente de tránsito hace dos años y que sin dudas, fue el motor que llevó al equipo a en búsqueda de la gloria.

La camiseta de Bº CGT lleva la cinta de luto por Lucio

El equipo que conduce Emanuel Rivera, logró la épica en el estadio "La Superiora". En la tarde de este viernes, a menos de 24 horas de haber logrado el salto de categoría, Emiliano Diapol, Adrián Campos, Juan Pablo Montaña, Rodrigo Jofré, Facundo Zalazar y Emanuel Rivera, contaron las sensaciones tras haber derrotado a Sargento Cabral y haber llegado a la máxima categoría del futsal sanjuanino.

"Veníamos de ascender de la División "C" a la "B" antes de la pandemia, por eso este año nos propusimos mantener la categoría pero después con el paso del tiempo nos dimos cuenta que estábamos para más y fuimos buscando el ascenso, sin dudas esto es para Lucio que ya no está y que seguro lo hubiese soñado y también para Lucas Castro, otro compañero que no puede estar con nosotros", comentó Diapol, uno de los jugadores pioneros de la institución.

Es que el club venía de dos duros golpes. A mediados de 2019, Lucio Lahora venía de un entrenamiento en Villa Porres, Santa Lucía cuando un automovilista lo embistió y terminó con su vida. El dolor invadió al club rawsino por la pérdida de uno de sus jugadores más queridos. "Fue un golpe muy fuerte pero nos fortaleció como grupo, creo que gracias a eso pudimos llegar a donde estamos, porque salíamos a jugar cada partido con una fuerza impresionante, fue nuestra motivación. Todo lo hacíamos para darle fuerza a su familia y nosotros mismos comenzamos a querernos mucho más, nos apoyábamos más, por eso el ascenso es para él, seguro nos apoyó desde arriba", comentó Juan Pablo Montaña, otro de los jugadores que más años lleva en el equipo.

"El golpe nos fortaleció como grupo. Gracias a eso pudimos llegar a donde estamos, porque salíamos a jugar cada partido con una fuerza impresionante, fue nuestra motivación". Juan Pablo Montaña-Jugador de Bº CGT

A la pérdida de Lahora, hace unos meses se sumó otro golpe duro que por fortuna no terminó en tragedia. Lucas Castro, otro jugador de la Barrio CGT Futsal volvía de un boliche cuando fue embestido por una camioneta que lo dejó peleando entre la vida y la muerte (estuvo una semana inconsciente). Mientras lleva adelante la rehabilitación neuronal, no quiso perderse las instancias decisivas que disputaban sus compañeros y asistió a la final. "Fue una alegría enorme que pudiera acompañarnos aunque sea desde la tribuna, espero que pronto pueda recuperarse y sumarse al equipo", manifestó Diapol.

Por todo eso, los vecinos del barrio están más unidos que nunca y apoyaron al equipo en cada cancha. "Si bien somos nosotros los que jugamos, todo el barrio está unido por éste equipo. La gente del barrio está muy entusiasmada y nos apoya muchísimo", expresó Rivera, quien hasta hace poco era jugador pero se calzó el buzo de DT para comandar el equipo hacia el ascenso.

Hay futuro: el equipo mayor junto a jugadores de las Inferiores

"Cuando creamos el equipo la idea era darle formalismo y seriedad. Era pasar de jugar por jugar a jugar por algo. Con mucho sacrificio hemos llegado lejos". Emanuel Rivera - DT de Bº CGT

Barrio CGT Futsal se formó a comienzos del 2016, cuando el municipio rawsino construyó en el corazón del barrio, el playón que le cambió por completo la cara a una plaza que estaba transformándose en baldío. Desde allí, comenzaron a crecer y crecieron tanto que hoy cuentan con más de un centenar de jugadores repartidos entre la Primera División, Reserva y las Inferiores: Sub-17, Sub-15, Sub-13 y Sub-11. "Hemos ido creciendo en estos años y este logro, alcanzar la máxima categoría del futsal sanjuanino sirve para seguir trabajando, nuestro fin era que los chicos tuvieran un espacio para hacer deporte y creo que con mucho esfuerzo hemos llegado a donde estamos", comentó Maximiliano Castro, el vicepresidente de la institución. El club ha logrado en estos años, conseguir el cierre perimetral y también la iluminación para todo el predio, algo clave teniendo en cuenta que por las obligaciones laborales de los jugadores de Primera los entrenamientos son en horario nocturno.