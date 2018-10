Impactante. Esta es la vista que tendrán los espectadores en la tribuna del Norte, que prácticamente está lista. El autódromo entró en la cuenta regresiva para la inauguración.

Son 15 contratistas y 35 subcontratistas en la construcción. No hubo megaobra, en los últimos años en San Juan, con tantas empresas trabajando a la misma vez, ni siquiera la de la ruta 150 o la del Teatro del Bicentenario. El mayor desafío de los sanjuaninos que trabajan en el Circuito Villicum San Juan no pasó sólo por la exigente tarea de superar cada fiscalización de las Federaciones Internacionales de Automovilismo y Motociclismo para homologar el Circuito Villicum San Juan, sino especialmente en el tiempo para terminarlo. Por la magnitud de la obra, de acuerdo a los especialistas, el tiempo ideal de construcción hubiese sido entre 18 y 24 meses, pero lo lograron en aproximadamente siete meses y ya está prácticamente listo para que el 12 de octubre empiece la actividad oficial del Mundial de Superbike.



"Lo que llevó mucho tiempo fue tener el OK de la FIA y la FIM para que el proyecto tenga la homologación, luego de modificar la iniciativa original de la Municipalidad de Albardón para hacer un autódromo de características internacionales. Recién todo estuvo apto en enero de este año y en febrero empezaron los trabajos fuertes, e increíblemente lo vamos a entregar listo en aproximadamente siete meses. El plazo ideal de construcción hubiese sido entre 18 y 24 meses, por lo que no existe obra de estas características en toda la provincia en terminarse en tan poco tiempo", señaló Jorge Deiana, secretario de Obras Públicas de San Juan y coordinador de obra en el autódromo.

Pintados. Ya avanzan con los trabajos de pintura, que variará en los azules y amarillos; y los ocre y borravino, estos últimos identificando a la provincia.



"Cuando empezamos en febrero, lo que se había hecho hasta entonces había sido algo de movimiento de suelos, por eso prácticamente no contamos ese periodo de tiempo", aclaró.



"Este es un gigante que se construyó en tiempo récord y que aún tiene mucha gente trabajando a la vez en distintos frentes, lo que representó un tremendo esfuerzo de logística y coordinación. Para tener una referencia, la construcción del autódromo El Villicum es comparable por ejemplo con la del Teatro del Bicentenario o cada una de las cinco etapas en las que estuvo dividida la obra de la ruta 150, con la diferencia que en esos dos ámbitos hubo una sola empresa contratista en cada una y el plazo de terminación fue de varios años", graficó el funcionario.

>Personal

1.000

Personas trabajaron en la obra de construcción del autódromo, con 15 empresas contratistas y 35 subcontratistas. No hubo hasta ahora otra construcción tan grande con tantas contratistas trabajando a la misma vez en la provincia.

>Seguridad

9.000

Muñecos de goma ya fueron ubicados en distintos sectores de la pista. Están conformados por neumáticos de rezago enlazados y sirven para amortiguar eventuales impactos de vehículos que se despistan. Son claves en la seguridad.

Durante todo este periodo, en el complejo ubicado a la vera de la ruta 40 trabajaron hasta en triple turno y el ritmo, a un puñado de días de la primera salida a pista de las motos del Superbike previsto para el 12 de octubre en el marco de la 12da fecha del calendario mundial, sigue sostenido.

Monumental. Las diferentes tribunas del autódromo tienen capacidad para 1.500 y 2.000 personas. Los bloques fueron montados con grandes grúas.





El SBK disputará dos carreras, sábado y domingo. El viernes, los ensayos.

En los próximos días empezarán a habilitar sectores y a poner a prueba las estructuras, a la vez que llegará personal vinculado al Mundial de SBK para comenzar con las labores específicas de organización.