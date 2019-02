Homenaje. En el mundo, pero especialmente en Nantes, se multiplicaron los homenajes y los pedidos de oración por Emiliano Sala, tras la desaparición del avión.

A casi dos semanas del accidente aéreo, la cadena británica de noticias Sky Sports anunció ayer que fue hallado el avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala, que estaba desaparecido desde el pasado lunes 21 de enero, tras un vuelo que partió de Nantes a Cardiff. Un bote de búsqueda que navegaba por las aguas del Canal de La Mancha encontró la aeronave "destruida en el fondo del mar", según reportó la estación televisiva inglesa.



La aeronave Piper Malibu N264DB fue encontrada sumergida "en la zona geográfica en donde se dio el último contacto con el radar" por el barco denominado Morven, contratado por la familia del jugador, que seguía las alternativas de las maniobras de rescate en la capital del País de Gales.



De acuerdo a lo explicado por la publicación inglesa, la embarcación "regresó a las inmediaciones" de la Isla de Guernsey, uno de los archipiélagos que conforman las llamadas Islas del Canal, cuando advirtió la presencia "del fuselaje de la máquina".



El diario The Sun resaltó que "en las próximas horas se intentarán remolcar los restos" del avión siniestrado.



La aeronave transportaba al piloto David Ibbotson (59 años) y al futbolista santafesino Sala (28), en un vuelo que había partido de Nantes con destino hacia Cardiff, donde el jugador debía incorporarse, tras ser contratado por la institución galesa que milita en la Premier League.



La operación oficial de búsqueda se suspendió el pasado 24 de enero, luego de que el capitán del puerto de Guernsey, David Barker, manifestara que las posibilidades de supervivencia, luego de un período tan largo eran "extremadamente remotas". Pero la búsqueda financiada con fondos privados recolectados por la familia a través de donaciones, se reanudó posteriormente. Y luego se sumó un operativo oficial. De hecho, el hallazgo se produjo en el primer día de búsqueda coordinada entre la embarcación privada y un barco del Ministerio de Defensa británico.



"No lo puedo creer, estoy desesperado. Mi mujer, mis dos hijos y algunos amigos de Emiliano están allá. Hablo todos los días, pero como mi teléfono no tiene Whatsapp me cuesta llamarlos o que me llamen", expresó Horacio en declaraciones al canal Crónica TV tras conocerse la noticia.



El oceanógrafo David Mearns fue el encargado de confirmar el hallazgo del Morven y confirmó que el Geo Ocean III será el que se encargará de iniciar hoy la investigación de los restos del



avión. "Por respeto a la familia no daré detalles del hallazgo", añadió luego el mismo Mearns a la prensa minutos atrás en la ciudad de Guernsey.

Hoy empezará el operativo para tratar de rescatar los restos de la avioneta que cayó.

Cronología

Desaparición

21/1

Sala se subió al Piper PA-46 Malibu para llegar a Cardiff, pues el día siguiente empezaba a entrenar. Pero el avión desapareció de los radares.

Búsqueda

22/1

Comenzaron los operativos de búsqueda. Ese día trascendió un audio del jugador a sus amigos. "Parece que el avión se está por caer a pedazos", dijo.

Sin rastrillaje

24/1

Las autoridades británicas ponen fin a la búsqueda tras un operativo que cubrió 4.400 kilómetros cuadrados. No creían que hubiese sobrevivientes.

Privado

28/1

Tras recibir donaciones, especialmente de futbolistas, la familia inició la búsqueda en forma privada. El 3/2 lograron hallar los restos del avión.