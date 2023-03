El piloto neerlandés Max Verstappen, vigente bicampeón de la Fórmula 1, dominó hoy los entrenamientos del Gran Premio de Arabia Saudita, en el circuito Corniche de Yeda, al encabezar con su Red Bull Racing las dos tandas con tiempos que lo ubicaron en el primer puesto para la clasificación de mañana.



El español Fernando Alonso (Aston Martin) realizó una estupenda labor y se ubicó detrás de Verstappen y por encima del mexicano Sergio "Checho" Pérez, compañero de escudería del neerlandés.



Verstappen hizo un tiempo de 1:29.603 sobre 29 vueltas y Alonso lo siguió de cerca (+0.208s). El podio lo cerró Pérez (+0.299s).



Los siguientes pilotos fueron el francés Esteban Ocon, de Alpine Renault (+0.436s); el británico George Russell, de Mercedes (+0.467s); el francés Pierre Gasly, de Alpine Renault (+0.497s); el canadiense Lance Stroll, de Aston Martin Aramco Mercedes (+0.507s); el alemán Nico Hulkenberg, de Haas Ferrari (+0.578s); el francés Charles Leclerc, de Ferrari (+0.738s); y el español Carlos Sainz, de Ferrari (+0.989s).



En tanto, el británico y séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, con Mercedes, alcanzó la undécima posición (+0.996s).



Verstappen lideró la primera práctica con un tiempo de 1:29.617, seguido de Pérez (+0.483s) y Alonso (+0.698s). De esta manera, el defensor del título no dejó dudas con respecto a su recuperación física, tras haber retrasado un día su llegada a Arabia Saudita por dolores estomacales.



"Me siento bien de nuevo, después de algunos malestares en los últimos días por un problema estomacal. Desafortunadamente tuve que posponer mi viaje por un día, por lo que no estaré en la pista hasta el viernes ¡Nos vemos en Jeddah!", escribió Verstappen en su cuenta de Twitter en la previa de las tandas libres.



La acción en el circuito de Corniche de Yeda ratificó el duelo entre la dupla de Red Bull Racing y Alonso, que el pasado 5 de marzo, en el inicio de la presente temporada, se dirimieron el primer lugar en el Gran Premio de Baréin. Verstappen se consagró ganador, mientras que "Checo" Pérez y Alonso completaron el podio.



La etapa de clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita se llevará a cabo mañana y el próximo domingo tendrá lugar la carrera principal.