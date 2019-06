Sólido. El seleccionado chileno sumó la segunda victoria en el torneo y con seis puntos manda en las posiciones del Grupo C.

Chile, bicampeón vigente, se aseguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, al vencer anoche a Ecuador por 2 a 1 en el encuentro que cerró la segunda fecha del Grupo C.



Los goles de los chilenos fueron obra de un ex Boca, José Fuenzalida (7m PT), y un ex River Plate, Alexis Sánchez (6m ST). Enner Valencia, de tiro penal a los 25m de la etapa inicial, había logrado el empate transitorio.



Con este resultado, el equipo trasandino, que había debutado con una goleada 4-0 sobre Japón, quedó al tope del grupo con 6 unidades. Lo siguen Uruguay (4), los japoneses (1) y Ecuador, sin puntos.



Chile sacó rápida ventaja, a los 7m, con el gol de Fuenzalida a la salida de un córner, y parecía que se encaminaba a otra cómoda victoria. Hasta allí, además, había dominado la pelota ante la pasividad de su adversario.



Pero Ecuador fue reaccionando de a poco y a los 25m encontró la igualdad. Arias, el arquero de Racing Club, le cometió una falta infantil a Méndez dentro del área, Loustau sancionó el penal y Enner Valencia, con un remate fuerte, elevado y al medio del arco, estableció el 1 a 1.



A partir de allí y hasta el descanso, el encuentro fue una acumulación de interrupciones. Ni chilenos ni ecuatorianos tuvieron las luces necesarias para generar juego. El único momento de tensión fue cuando Loustau debió recurrir al VAR para verificar una falta de Arias sobre Ibarra que pudo desembocar en la expulsión del guardavalla, quien finalmente sólo recibió la tarjeta amarilla.



Chile volvió a encontrar la ventaja apenas iniciado el complemento, esta vez con un golazo del ex River Plate Alexis Sánchez, a los 6m, con un derechazo de primera desde dentro del área luego de un centro de Aránguiz.



Esta vez, y a diferencia de lo sucedido en el período anterior, Chile recurrió a su oficio y a las enormes actuaciones en el medio de Vidal y Pulgar para controlar la reacción de los ecuatorianos y garantizarse la victoria que lo metió, a falta de una fecha para el cierre de la fase, entre los ocho mejores del continente.



En la tercera y última jornada del grupo, el lunes desde las 20, Chile jugará con Uruguay (en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro) y Ecuador lo hará con Japón (en el Mineirao, de Belo Horizonte).

Papelón por el VAR

El VAR ya es uno de los grandes protagonistas de la Copa. Y si bien aporta a que haya justicia en muchos casos, en otros su utilización parece forzada, y la demora cada vez que un árbitro revisa una jugada es fatal para el ritmo del encuentro. Un ejemplo fue lo que le pasó a Patricio Loustau en el partido entre Chile y Ecuador.



El árbitro argentino había tenido un excelente primer tiempo. Sobre el final, lo llamaron desde el VAR para que vuelva a ver una salida riesgosa de Gabriel Arias, considerando que era una posible acción de expulsión. Sin embargo, en la repetición se ve que el arquero de Racing ni siquiera llega a tocar al rival. Loustau finalmente le sacó la amarilla a Arias por el peligro que conllevó la acción, pero el ida y vuelta con sus asistentes se llevó siete minutos de juego.