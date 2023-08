Leandro Rodríguez (32 años) tiene la habilidad de moverse entre dos disciplinas deportivas que son bastante opuestas. Básicamente salta del ring a las pistas con una rigurosa disciplina y una filosofía de vida que lo moviliza, la de querer aprender siempre. El protagonista de esta historia por un lado es boxeador en categoría super welter, de momento en el ámbito amateur pero con ganas de dar el salto al campo rentado; y por el otro es piloto de motociclismo ya que corre en el Superbike Argentino y en el Superbike Bonaerense; a la vez que intercala todo eso como piloto del Campeonato Sanjuanino de Rally.

"¿Qué si soy un boxeador que se hizo piloto o un piloto que además boxea? Yo diría que lo primero. Empecé a boxear a los 19 años porque me encanta, me apasiona la disciplina y me deja enseñanzas todo el tiempo. Lo de piloto surgió ya de grande; una vez alcanzada mi independencia económica. Siempre me gustaron los fierros, pero no tenía recursos para correr", dijo Leandro.

Rodríguez se inició en el boxeo en el club Landini y desde hace cinco años pelea para el Mocoroa, en super welter (69,853 kilos/154 libras). Todos los combates que hizo hasta ahora fueron en el ámbito amateur, sumando veladas como las de hace unos días en Colón Junior y la de este viernes en el Mocoroa (ver aparte) con la meta de convertirse en profesional.

"Me considero un boxeador con enormes ganas de aprender y superarme. Me siento cómodo con la defensa y el contra ataque, trabajo mucho con la mano izquierda y busco mejorar la combinación de golpes con ambas manos. Quiero seguir acumulando combates para pasar al ámbito rentado. Para fin de año me gustaría hacerlo, de la mano de mis tres pilares, Fito Fernández, Juan de Dios Acosta y Pablo Chacón", confesó el deportista.

"Todos los días trato de mejorar mi técnica y de suplir una lesión que tuve por un accidente en moto, un milagro que le digo. Se me cortaron los tendones del bíceps y eso hizo que durante mucho tiempo mi carrera como boxeador estuviera frenada", acotó.

En cuanto al deporte motor, Leandro es fanático de las motos desde que era un niño, pero fue recién a los 26 que pudo adquirir su primera máquina. "La primera vez que probé la moto en un autódromo me enamoré de la velocidad y entonces preparé la moto para poder correr. Pude cumplir mi sueño el año pasado, cuando debuté en el Argentino en la fecha que el World Superbike hizo en el Villicum. Al igual que me pasó con el boxeo, el motociclismo fue un viaje de ida", aseguró. Este año también incursionó en el Campeonato Bonaerense, con una Yamaha que le alquila a un equipo.

En las pistas. Rodríguez corre tanto en el Campeonato Argentino de Motociclismo como en el Bonaerense. El mes que viene afrontará dos fechas.

Pero además, Rodríguez corre con Volkswagen Gol en el Campeonato Sanjuanino de Rally, que fiscaliza la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo. "Empecé con las travesías en un Jeep y luego fui corriendo en campeonatos de rally como el Puntano. Lo disfruto mucho también", indicó el piloto.

En paralelo a la preparación boxística, Rodríguez entrena en motos tanto en un kartódromo de Pocito como en el de Albardón. El mes que viene tiene fechas del Argentino y el Bonaerense. "En Superbike Argentino corro en mi moto, una BMW S1000 que preparé hace mucho, en la categoría Stock Open; y en el Bonaerense lo hago una Yamaha R6 de la categoría 600 SBK. Si bien empecé el año en la 600 amateur luego me pasaron a la Pro", aseguró.

"Para todo hago un esfuerzo enorme porque los entrenamientos los hago por fuera de mi ámbito laboral. Pero no bajo los brazos. Estoy convencido que nunca hay decir que no se puede, nadie nace sabiendo y a los procesos hay que darles tiempos. Hace unos años todo lo que hago hoy eran sueños a perseguir, por eso estoy disfrutando lo que me toca vivir", indicó Leandro.

¿En el motocross?

A pesar de todo lo que ya hace Leandro Rodríguez como deportista, confesó que le quedan

otros objetivos por cumplir. Se trata del motocross, otra disciplina que lo atrapa pero que hasta ahora no realizó en forma federada. Así es que en 2024 pretende hacerlo.

Mañana, velada en el club Mocoroa

Mañana, el club Julio Mocoroa realizará un festival de boxeo amateur y profesional, que comenzará a partir de las 21,30. El programa incluye una exhibición, un combate amateur provincial y ocho peleas amateur interprovinciales. Entre ellas está la de Leandro Rodríguez,

quien se enfrentará al mendocino Gastón Rodríguez. Por su parte, el combate profesional

será entre el sanjuanino Sebastián Martín (Mocora) y el santafesino Leandro Carbonelli.

Será la pelea de fondo y corresponderá a la categoría Ligero, prevista a cuatro rounds.

En tanto, desde la entidad informaron que hoy se desarrollará la ceremonia de los pesajes de

los profesionales, desde las 19 y en el Mocoroa.