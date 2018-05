En casa. Fabián Flaqué y Gabriel Da Rold protagonizaron anoche una acción de promoción frente al teatro Del Bicentenario. Los sanjuaninos se sacaron fotos y compartieron además un rato con los fanáticos.





La carrera de San Juan los encuentra a ambos en un gran momento de la temporada. Los dos representantes locales se ubican en el grupo de los top 10 que pelean el campeonato de la divisional y llegan precedidos de buenos resultados que se apoyan en la confiabilidad de sus autos. Son Fabián Flaqué y Gabriel Da Rold, los pilotos anfitriones este fin de semana en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello que recibirá la cuarta fecha del Top Race Series, la categoría que acompaña al TR. Hoy, los corredores saldrán a pista en el primer paso hacia la final del domingo.



Flaqué tiene un curiosa estadística este fin de semana. Es el piloto más ganador de la historia del Top Race Series, con 15 triunfos, y quien en más finales subió a lo alto del podio en una misma temporada, con 9 victorias. Fue, además, campeón en 2015. Pero pese a toda su experiencia hoy hará su debut en El Zonda en esa categoría. "Cuando empecé en el Series, en 2012, el Top Race no corría por entonces en San Juan. Salí campeón en 2015 y en 2016 salté al Top Race. Justo ese año la categoría volvió al autódromo, así que en 2016 y 2017 me presenté en el TR, por lo que ahora será mi primera vez en el Series de local", repasó Fabián.



El sanjuanino marcha en la novena posición en el campeonato y viene de ser segundo en la última fecha (en la anterior había quedado tercero pero fue sancionado por un toque, así que no pudo sumar los puntos). "El auto está funcionando bien y eso me da un poco de tranquilidad. Debo trabajar bien la puesta a punto y por eso decidí hacer las pruebas comunitarias de este viernes (no es actividad oficial, por ende cada piloto realiza un pago extra para obtener el permiso); no quiero dejar nada librado al azar", señaló Flaqué, quien corre con Fiat del equipo Octanos.



Gabriel Da Rold, en tanto, viene de meterse entre los 10 mejores en cada fecha hasta ahora (fue 10mo en Paraná, cuarto en Río Cuarto y noveno en Concordia), por lo que marcha en la décima colocación en el campeonato. "Si bien en las dos primeras fechas tuvimos ciertos inconvenientes con el motor, porque no era lo rápido que pretendíamos, mejoró para la tercera y espero que pueda cerrar un buen fin de semana", señaló Da Rold, quien extiende su buen momento deportivo a la Fiat Competizione, la otra categoría en la que compite y en la que pelea el liderazgo del certamen. "El Zonda es un circuito exigente, pero tengo las mejores expectativas, vamos a trabajar mucho en la puesta a punto del chasis, que va a ser clave, para tratar de estar en los puestos de arriba", expresó Da Rold, quien compite con uno de los Fiat del equipo Octanos.