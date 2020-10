La 67º edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento se concretó y tuvo polémica. El triunfo fue adjudicado a Will Smith, pero el primero que cruzó la línea de meta fue More Easy.

Lo cierto es que luego de un fin de semana agitado por un caso positivo de coronavirus que puso en jaque a la tradicional competencia del turf sanjuanino, la jornada tuvo 19 competencias en el Jockey Club y el plato fuerte se dio por la tarde, cuando bajo un estricto protocolo sanitario, los equinos disputaron el gran premio.

Captura del momento de la llegada.

En la carrera principal, para la que hubo apuestas a distancia y se pudo seguir a través de You Tube, los protagonistas fueron Will Smith y More Easy. El primero de ellos, propiedad del stud GDPF que tiene como uno de sus dueños a Darío Forestello, exDT de San Martín, estaba puntero a falta de 400 metros (fueron 2.200 en total), pero el segundo caballo lo superó y llegó adelante por una cabeza.

Sin embargo, una vez finalizada la carrera, la organización colocó la bandera de reclamo e interpretó que More Easy "encerró" a Will Smith, por lo que le dieron el triunfo al zaino de Forestello.

De esta manera, el ganador fue Will Smith, seguido de More Easy, ElMaestrodelArte y Atlas Again.

