Con la frutilla del postre que será el Campeonato Panamericano de Ruta 2020 que se desarrollará entre el 28 de abril y el 2 de mayo, información que aún no ha sido muy comentada; el calendario rutero sanjuanino no corre mayores complicaciones de desarrollarse tal cual lo han programado los dirigentes de la Federación Ciclista Sanjuanina.

Las inclemencias climáticas ocurridas en Calingasta atentaron contra un enero que prometía ser brillante por donde se lo mire teniendo en cuenta que aparte de la prueba del Del Bono están programadas competencias muy caras a los sentimientos de los aficionados del ciclismo como son el Giro del Sol (cuyo Prólogo se realizará el miércoles y se extenderá de jueves a domingo), la Doble Media Agua (carrera del calendario rutero con mayor cantidad de ediciones) y luego la Vuelta (que por cuarto año consecutivo integra el calendario profesional de la UCI).

Tras el enero mágico vendrán siete fines de semana con competencias programadas. De ellas, solo la Vuelta al Valle Fértil, puede tener algún tipo de complicación por circunstancias climatológicas extremas, cosa que no ha ocurrido en los últimos tiempos, el resto no pasa por lugares donde crecientes que bajen de los cerros puedan afectar notoriamente las rutas como para que no puedan realizarse trabajos viales que las dejen operables en tiempo récord.

En la temporada pasada hubo solo dos competencias que se corrieron bajo cortinas de agua. La etapa del Giro del Sol que viajó hasta Punta Negra pasando por Ullum y la sexta de la Vuelta a San Juan que partió y llegó en el Autódromo de Villicum y viajó por Albardón, Angaco, San Martín y 25 de Mayo.

Aún cuando no empezó como se pensaba, la propuesta de enero sigue siendo auspiciosa.

San Juan será sede del Panamericano

Entre el martes 28 y el domingo 2 de abril, San Juan captará los ojos del continente ciclista. Desde la Copaci (Confederación Panamericana de Ciclismo) se otorgó a la provincia la oportunidad de organizar la edición 2020 de sus campeonatos de ruta, privilegio que tuvo la Federación Sanjuanina hace dos años en 2018, cuando 250 ciclistas de toda América poblaron las callecitas sanjuaninas.

Al respecto aún no hay mayores precisiones porque se dio un hecho que venía sucediendo en la Argentina cuando se "caía" un organizador y San Juan salía al salvataje. En esta ocasión pesó mucho la excelencia organizativa del 2018. Influyó positivamente el crecimiento de la Vuelta dentro del ámbito de la UCI y fue clave la pasión popular que despierta el ciclismo.