Con febrero a la vuelta de la esquina y por consiguiente el inicio de la temporada 2020, los fierreros sanjuaninos palpitan un año que se avecina prolífico en los autódromos Villicum y El Zonda-Eduardo Copello. Y en ese contexto sobresalen las presentaciones dobles que harán el Turismo Carretera y el Turismo Nacional, a la vez que el Top Race también evalúa dos carreras en la provincia. Por su parte, el Súper TC2000 llegaría en el primer trimestre y a fines de noviembre lo hará el Mundial de Superbike.



El TC, la categoría más popular del país y que tiene a Facundo Della Motta como representante sanjuanino, competirá entre el 8 y 10 de mayo y luego volverá entre el 21 y 23 de agosto, de acuerdo al sitio especializado Código Tuerca. La carrera de agosto corresponderá al Desafío de las Estrellas, tal como fue el año pasado y que se trata de una prueba especial, más extensa de lo habitual y con ordenamiento de grilla por sorteo. En ambos casos en el Villicum.



Por otro lado, el Turismo Nacional, considerada la categoría de más espectáculo en pista, regresará al Villicum del 17 al 19 de abril; mientras que la novedad será el regreso del TN al autódromo El Zonda-Copello después de 25 años, entre el 13 y 15 de noviembre. Los representantes sanjuaninos son Facundo y Diego Leánez y venían palpitando esta posibilidad, que pronostica show teniendo en cuenta el combo entre la intensidad de competencia que tienen las Clases 2 y 3 y un circuito que no perdona.



Por otro lado, el Super TC2000, categoría que tiene un vínculo especial con los fanáticos sanjuaninos desde 1981 cuando corría como TC2000, llegaría durante el primer trimestre. La intención era que lo hiciera el 22 de marzo en El Zonda, por la segunda fecha, pero el calendario puede sufrir un retraso; a la vez que para las primeras del año ahora suenan Rosario y luego Bahía Blanca.



El Top Race, que también tendrá sanjuaninos en pista como los hermanos Fabricio y Ariel Persia y Gabriel Abarca, aún no define escenarios y sus fechas.



Pero con nuevo promotor y la ilusión de recuperar terreno, no descartan que pueda correr dos veces en la provincia, una en Albardón y otra en Rivadavia.



El Mundial de Superbike, por su parte, disputará su tercera prueba desde 2018 y ya había definido que el Villicum cerrará la temporada 2020 del 9 al 11 de octubre; con la esperanza de que acá pueda definirse al nuevo campeón.

¿Llega el Argentino de Karting?

La Unión Volantes de Albardón gestiona contar este año con una fecha del Argentino de Karting o de la Copa Rotax en el Complejo de la Velocidad. Y por eso llegó un representante de la Comisión Nacional de Karting, Luis Raimondo, para una inspección. Entre los pilotos estuvieron Joaquín Naranjo, Fabricio Persia y Fabián Flaqué.