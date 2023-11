La 97° edición del FIM International Six Days of Enduro no da respiro ningún día. Las altas temperaturas volvieron a ser protagonistas en el penúltimo día de acción pero además las alternativas en la clasificación no permiten que nadie baje los brazos hasta el kilómetro final. Estados Unidos manda en el World Trophy y el Women´s World Trophy; Suecia domina en Junior, pero el podio de ninguna categoría está cerrado aún. Mañana, la definición.

World Trophy: Estados Unidos acaricia su tercera estrella

La selección norteamericana se encamina a conseguir su tercer World Trophy gracias a una contundente actuación que les permitió ser el equipo más veloz en cada una de las cinco jornadas que lleva la carrera.

La regularidad mostrada los llevó a colocar tres de sus cuatro pilotos entre los seis primeros de la clasificación general individual y sacarles 14 minutos a sus más inmediatos perseguidores, el equipo francés, que también parece tener el segundo puesto en sus manos.



La sorpresa del día fueron las caídas en el clasificador de Italia y España. El equipo “azzurro”, venía protagonizando una excelente remontada, y hasta había conseguido quitarle el tercer puesto a Gran Bretaña, pero hoy perdió a Kevin Cristino y sus ilusiones de llevarse un trofeo se esfumaron. Lo propio pasó con España que se quedó sin Jaume Betriu y se cayó del Top 5 del acumulado.



De esta manera Gran Bretaña -la escuadra que había sido campeona en 2022- recuperó el tercer lugar, mientras que Chile trepó hasta la cuarta posición en una actuación histórica para el equipo trasandino. “Hoy fue un día muy bueno para mí en lo particular y también para mi equipo. Estábamos sextos hasta el cuarto día y hoy estamos en cuarto lugar por la Trophy. Yo también venía peleando el podio de la categoría E3, estaba cuarto y quedé tercero; así que mañana con todo al motocross”, comentó Benjamín Herrera el más veloz hasta el momento de la escuadra roja.



Argentina no tuvo un buen viernes ya que perdió a Tomás Gómez y cayó del quinto al octavo lugar. Venezuela completa el Top 5, su mejor resultado en un Six Days hasta el momento.



Junior World Trophy: Suecia es indomable

Los escandinavos no dejan lugar a dudas sobre quien es el referente entre los Junior. Con total autoridad se están quedando con una clasificación Junior que no logra desde 2016. Otra vez, y al igual en cada día, los tres pilotos del equipo sueco se adueñaron de la clasificación individual y por supuesto dominan cómodamente en la general.

Segundo aparece Francia a más de cinco minutos mientras que tercero se ubica la selección de Estados Unidos.



Cuarta, y al acecho del podio hasta el final, aparece Argentina, logrando de momento su mejor resultado en esta categoría. “La verdad que muy feliz de haber terminado el quinto día y por lo tanto el último de los días más duros. Como todos los pilotos dicen, el primer día fue muy duro y eso también marcó un poco cómo se fue desarrollando la carrera a lo largo de los días. Gracias a Dios el equipo y yo nos recuperamos, así que llegamos muy bien al día de hoy. Con la gente que había alrededor del circuito daba mucha motivación y daba ganas de seguir adelante”, comentó el argentino Cristobal Sola.



Women’s: World Trophy: Puro drama y camaradería

El Día 5 comenzó cargado de sufrimiento entre las Women’s World Trophy. Al finalizar el Día 4 de competencia, había solo dos equipos que mantenían a sus escuadras intactas: Estados Unidos y FIM Latam. Mantener a las tres pilotos en competencia era fundamental para sostener sus lugares en el podio. Por eso, todo fue nerviosismo y desesperación cuando la moto de Valeria Rodriguez presentó serios problemas mecánicos.

Aún excediendo el plazo determinado para la asistencia de la mañana, la piloto chilena continuó haciendo lo imposible para reparar la moto. Su lucha por continuar en carrera fue tal que en un gran gesto deportivo y de camaradería, inclusive los representantes del equipo de Estados Unidos, intentaron ayudar para que la corredora volviera en carrera. Si bien no fue posible reparar la moto, la integrante del equipo FIM Latam se retiro aplaudida por todos los presentes.

De esta forma, Estados Unidos se mantiene más líder que nunca y ahora, el conjunto Australiano se coloca en segunda posición por delante de las Latinoamericanas. “Estoy aliviada de ver el final del quinto día. Ha sido un día muy duro. Tuve algunas caídas pero estoy feliz de estar aquí. Tenemos que seguir luchando para llegar al podio”, sostuvo la australiana Jessica Gardiner al llegar al Paddock.

Las chicas argentinas, en tanto, se mantienen en la quinta colocación.