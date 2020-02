Ante Central Córdoba (SdE) y por 2-0, River conquistó una nueva victoria que lo dejó con 36 puntos en lo más alto de la Superliga y tiene por delante cinco fechas en las que buscará lograr el gran objetivo del semestre: ser campeón. La siguiente parada en la recta final será el domingo 9 a las 21.45 ante Unión en Santa Fe.

Después, el domingo 16, el Millonario enfrentará como local a Banfield, mientras que siete días más tarde se medirá con Estudiantes de La Plata en su nuevo estadio de 1 y 57. El último en el Monumental será al fin de semana siguiente frente a Defensa y Justicia.

¿Y el cierre? La última jornada lo tendrá como protagonista en el norte argentino contra Atlético Tucumán, posiblemente el domingo 8 de marzo. Sin embargo, si sigue a paso firme, a podría llegar consagrado con anticipación.

El fixture de River:

9/2 - 21.45: vs. Unión (V)

16/2 - 19.40: vs. Banfield (L)

23/2 - 21.45: vs. Estudiantes (V)

A confirmar: vs. Defensa y Justicia (L)

Por su parte, después de vencer a Talleres en Córdoba, Boca se mantiene a tres puntos de River a falta de cinco fechas para el cierre de la Superliga y parece ser el único para pelear hasta el final con su clásico rival. Debe esperar un tropiezo de los de Núñez, pero también ganar lo suyo. ¿Qué le queda en el fixture?

El Xeneize que dirige Miguel Ángel Russo volverá este sábado 8 a La Bombonera para enfrentar a Atlético Tucumán. Luego visitará Santiago del Estero tras casi cuatro décadas para medirse con Central Córdoba el domingo 16 y siete días después (23/2) recibirá a Godoy Cruz.

Finalmente, en la anteúltima -todavía sin programación- será rival de Colón en Santa Fe, mientras que la 23ª será en La Boca contra Gimnasia, con Diego Armando Maradona como protagonista de lujo en su retorno a Brandsen 805. ¿Le alcanzará para bajar al Millonario?

El fixture de Boca:

8/2 - 21.45: vs. Atlético Tucumán (L)

16/2 - 21.45: vs. Central Córdoba (V)

23/2 - 19.40: vs. Godoy Cruz (L)

A confirmar: vs. Colón (V)

A confirmar: vs. Gimnasia (L)