Adentro. El de Río Cuarto hizo una gran campaña y se clasificó ayer.

Desamparados aún tiene una mínima chance de clasificar, resta una fecha y si bien el camino es complejo, en el fútbol nada es imposible. El Víbora visitará a San Jorge pero Estudiantes, ya clasificado (igualó 1 a 1 con Boca), recibirá a Sarmiento (goleó a Maipú) y con un empate se meterá en el Pentagonal. Chaco For Ever, también con chances, visitará a Maipú por su hazaña. Entonces a Desamparados no le quedará otra que dar el batacazo en Tucumán ante San Jorge (viene de igualar 3 a 3 ante Chaco). En caso de ganar, deberá esperar que Sarmiento pierda y que Chaco For Ever no gane. Sportivo debería ganar por goleada sabiendo que el primer punto a definir en caso de empate es la diferencia de gol y hoy el Víbora tiene -1. Pero igual la victoria le servirá a Desamparados porque en caso de quedar como mejor tercero a pesar que el clasificado salga de la Zona “A‘, el tercero que no clasifique salteará una fase de la Revalida y se sumará en la Tercera Fase. Una derrota lo obligará a pelear por el segundo ascenso por el camino más largo comenzando en la Segunda Fase.