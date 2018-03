Ilusionado. Se mostró Víctor Andrada quien reemplazará a Antuña en Sportivo. Llega acompañado por su hijo Héctor (ayudante de campo) y el sanjuanino Adrián Carrión (preparador físico). Su contrato es únicamente por esta temporada.

Muy motivado y extremadamente convencido en hacer las cosas bien. Así se expresó Víctor Hugo Andrada, más conocido como "Copito", que llegó a Desamparados para ser el director técnico en lo que resta del Federal "A", tras la salida de Raúl Antuña luego de la derrota ante Juventud Unida de San Luis el pasado domingo. El técnico santafesino debutará en el fútbol argentino debido a que realizó toda su carrera como entrenador en el fútbol boliviano y de Ecuador.



Recomendado por Darío Tempesta, quien arribará junto a él mañana, Andrada viene de dirigir a Nacional de Potosí en la Primera del fútbol boliviano y llega con muchas expectativas: "Estoy ansioso, siempre quise dirigir en mi país. Voy con muchas expectativas sabiendo que Desamparados es un equipo grande, que tiene que tratar de pelear ahí arriba, así que vamos a ir escalón por escalón para lograrlo", contó el DT.



El ex jugador de Colón y Unión de Santa Fe, Racing y Gimnasia de La Plata ya se interiorizó en este Sportivo que viene de quedar eliminado de la Fase Campeonato pero que luego de jugar las tres fechas restantes encarará la Reválida: "Hay que corregir algunas cosas que seguramente las hablaré con los jugadores, las voy a trabajar y soy consciente de que no voy a pasear, voy a hacer historia con Desamparados", contó "Copito". Haciendo aún más hincapié en eso, Andrada agregó: "El objetivo es subir a la B Nacional. Cuando uno quiere salir campeón tiene que ganarle a todos, sabemos que en los Play Off no podemos pestañear, por eso hay hacerle entender al jugador cuál es el camino para llegar lo más lejos posible", sostuvo.



Sobre el sistema de juego que utilizará, Andrada apunta todos los cañones a jugar siempre con enganche: "Soy un técnico que me gusta jugar, no me gusta el pelotazo, juego siempre con línea de 4 pero dependiendo el resultado, si vamos perdiendo armo línea de 3. O si no 4-2-3-1 también puede ser. El enganche es clave, es el cerebro del equipo, si no tenemos uno que piense se nos hará muy difícil".



Sigue entrenando



Mientras se espera la llegada del nuevo entrenador junto al coordinador Darío Tempesta que se dará mañana por la mañana, el plantel de Desamparados continúa entrenándose al mando de los profes Ariel Vilches y "Tato" González. Hoy por la mañana realizarán fútbol en el Serpentario.